Вычислить гипертонию по голосу? Возможно и это!

Специалисты из Университета Торонто (Канада) и североамериканской компании Klick Labs разработали новый способ выявления гипертонии, используя только голос человека.

Они применили алгоритмы машинного обучения для анализа голосовых записей 245 участников эксперимента. Эти участники записывали свои голоса до шести раз в день в течение двух недель с помощью специального мобильного приложения.

Модель анализировала множество голосовых биомаркеров, таких как изменения высоты тона, распределение звуковой энергии и резкость изменений. Эти параметры недоступны для человеческого слуха, но могут быть проанализированы с помощью алгоритмов. В результате модель смогла предсказывать гипертонию с точностью до 84% для женщин и 77% для мужчин.

Обычно артериальное давление измеряется с помощью специальных устройств с манжетой, которые надеваются на руку. Однако такие устройства могут быть недоступны в малообеспеченных регионах. Новый метод, основанный на анализе голоса, может стать важным инструментом для выявления гипертонии в таких местах, где доступ к традиционным медицинским приборам ограничен.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 25% населения мира страдает гипертонией, и половина из них не знает о своем заболевании. Поэтому такой неинвазивный и доступный метод диагностики может значительно улучшить выявление и лечение гипертонии по всему миру.

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