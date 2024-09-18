“Я не могу без тебя” и без новинок eTVnet

Подписывайтесь на eTVnet , чтобы посмотреть не только эту премьеру, но и другие самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи.

Конец 1980-х годов. Нинель обладает уникальным актерским талантом и ради спасения своего отца становится напарницей известного афериста. Пока милиция бездействует, Нинель, перевоплощаясь в разных людей и вводя в заблуждение окружающих, пытается провести собственное расследование. Ее бесстрашие и актерский талант помогают проворачивать самые невероятные махинации и все сильнее затягивают девушку на путь криминала… Удастся ли ей доказать невиновность отца, вы узнаете, включив новинку интерактивного ТВ eTVnet сериал “Нинель”.

Подписывайтесь на eTVnet, чтобы посмотреть не только эту премьеру, но и другие самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте вот эти новинки eTVnet.

Я не могу без тебя

Конец 1960-х годов. Судьбы жителей маленькой деревеньки пересекаются с вехами жизни страны. Кирилл и Надежда – счастливая семья, растящая двоих сыновей. Их покой нарушает новое распоряжение начальства из района – по всей стране разворачивается движение “Остаемся всем классом в родной деревне”. В деревню приезжает новый парторг Вадим. Кирилл влюбляется в его жену Валентину. Между мужчинами разгорается конфликт. Когда Вадим погибает на охоте, подозрение падает на Кирилла. Он попадает в тюрьму. Проходят годы, Кирилл освобождается и возвращается домой. Он мечтает жениться на Валентине, но у женщины новый супруг. Параллельно со своими проблемами пытаются разобраться дети Кирилла и Вадима. Драма отцов, политические события в стране постоянно ставят героев перед тяжелым выбором.

Тверская. Любой ценой

Противостояние Соболева и виновников в смерти его родителей выходит на новый уровень. Его враг Сергей Неретин, который благодаря Соболеву лишен бизнеса и свободы, предлагает Соболеву временное перемирие. Им необходимо объединиться для уничтожения общего врага – бизнесмена, торговца оружием и члена международного наркокартеля Ивана Липранди. Таким образом, два заклятых врага оказываются в одной упряжке. Киллер, стрелявший то ли в Соболева, то ли в его любимую женщину Луизу, убит. Поэтому теперь Соболев занят еще и поисками убийцы киллера, предполагая через него выйти на заказчика покушения на них с Луизой.

Дождь на исходе лета

Рассказ о жизни трех семей – Дольских, Дымовых и Марковых. Каждая из них счастлива и несчастлива по-своему. Практически бунинский солнечный удар, случившийся между студенткой Ольгой Дымовой и ее преподавателем Михаилом Дольским – расставание и случайная встреча после долгих пятнадцати лет повлекли за собой целую череду событий. Ольга разрывается между любовью юности Дольским, давно женатым на Людмиле, и нынешним мужем Александром, талантливейшим кардиохирургом. Не менее драматична и линия лучшего друга Михаила, Петра Маркова, который женат на прекрасной женщине Рите. Их брак нельзя назвать идеальным – все эти годы Рита как данность принимала многочисленные измены мужа, оправдывая это невозможностью остаться одной после потери шестилетнего сына. Однако, когда Рита случайно знакомится с молодой любовницей мужа, она окончательно понимает, в какой бездне самообмана живет долгие годы, и решает оставить Петра. Тем более, что и в ее жизни происходит волшебная встреча с идеальным мужчиной.

3 сентября

Витя собирается жениться на любви всей своей жизни Маше, а вечером перед свадьбой идет с друзьями выпить. Следующим утром он просыпается с жуткого похмелья и ничего не помнит о событиях прошедшей ночи, а невеста бросает его и уезжает. Витя раздавлен, он молит небеса вернуть ему день свадьбы, чтобы все исправить. И – о, чудо! – следующим утром он просыпается снова 3 сентября – в день, который в России давно стал мемом.

Карта желаний

Екатерина – домохозяйка с двумя детьми, прекрасная мама и жена. Только вот муж Сергей увлекся молоденькой журналисткой Милой. Быстро поняв, что Мила – всего лишь мимолетное увлечение, Сергей признается Кате в измене, надеясь, что мудрая жена поймет и простит. Но, повинуясь порыву, женщина выгоняет неверного мужа. Теперь Катя хочет начать новую жизнь. Но как это сделать, если фокус внимания всю жизнь был в пределе семейных забот? С чего начать? Младшая дочь приходит на помощь с неожиданным предложением – сделать карту желаний: отобрать картинки того, о чем мечтаешь, наклеить их на доску и ждать счастья.

Лучше всех 8

Программа “Лучше всех!” – самое большое шоу про самых маленьких людей. Никакого жюри, оценок и грустных тем. Лучшие дети страны пришли, чтобы показать свои таланты на всю страну и доказать, что они – лучше всех!

Ну-ка все вместе. Народный кастинг

Впервые лидер сотни Сергей Лазарев и бессменный ведущий шоу Николай Басков отправились в города России на поиски новых дарований и выбрали лучших, чтобы показать их талант всем телезрителям! Помогли им в этом музыкальные эксперты из сотни. В шоу “Ну-ка, все вместе! Народный кастинг” прозвучат суперхиты разных жанров и разных эпох в исполнении конкурсантов, мечтающих о большой сцене. Среди них не только сольные исполнители, но и дуэты, коллективы. За полторы минуты им предстоит продемонстрировать свой талант и покорить десять музыкальных экспертов вокалом и харизмой. Понравившиеся выступления члены жюри, как обычно, поддержат, нажимая на кнопку и отдавая свой голос конкурсанту. Для того чтобы пройти дальше, вокалистам необходимо тронуть сердце каждого эксперта и набрать все десять голосов. Лучшие участники пройдут в следующий этап и получат шанс побороться за Кубок шоу и денежный приз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.