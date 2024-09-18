В Кандиаке был установлен “умный” пешеходный переход с подсветкой для повышения безопасности пешеходов

Когда пешеходы приближаются к пешеходному переходу , датчик включает светофор , предупреждая водителей , находящихся поблизости , о необходимости остановиться . “ Это лучший способ повысить безопасность вокруг школ “ , – сказал мэр Норманд Дайотт .

Дайотт представил новый интеллектуальный пешеходный переход с подсветкой возле начальной школы Святого Марка.

Охранник перехода Рейчел Сен–Пьер говорит, что это необходимо. “По утрам это просто безумие. Люди не хотят ждать даже двух минут. Это всегда проблема, так что, я надеюсь, это придаст больше значения терпению у знака “стоп“”, – сказала она. Компания Flowell внедрила эту систему во Франции.

Руководитель проекта Фредерик Тувар говорит, что это повышает безопасность на 30%. “Она видна днем и ночью, в дождь, при недостаточном освещении под прямыми солнечными лучами, не такая яркая, как солнце. Однако за безопасность приходится платить — 200 000 долларов. “Но у нас есть грант от Министерства транспорта в размере около 175 000 долларов“, – добавил он.

А как насчет снежных дней? Тувар говорит, что, поскольку фонари встроены в дорогу, тихоходные снегоуборочные машины смогут расчищать ее в обычном режиме. “У нас также есть инициатива “Транспорт Квебека“, направленная на … проверку надежности системы в течение зимы 2024-2025 годов“, – сказал мэр.

Candiac уже планирует в ближайшее время построить второй интеллектуальный пешеходный переход с подсветкой. “Мы хотим избежать несчастных случаев, поэтому внедрили эту систему“, – сказал Дайотт. “Это важно для всех граждан“.

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