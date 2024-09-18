Ile-aux-Tourtes будет закрыт в выходные

Министерство транспорта Квебека объявило, что мост Île-aux-Tourtes будет полностью закрыт для автомобилистов в обоих направлениях на выходных.

Закрытие начнется в пятницу в полночь и продлится до понедельника 5 утра. Это необходимо для установки новой конфигурации полос на шоссе 40, что позволит продолжить реконструкцию плит и работы по дренажной системе. Также будут проводиться работы по установке мембраны, асфальтированию и ремонту плит.

Вот что ожидает водителей во время закрытия:

Полное закрытие шоссе 40 в западном направлении между выездом 41 (Ste-Anne-de-Bellevue/boul. des Anciens-Combattants/Highway 20 westbound/Île Perrot) и въездом с Avenue Saint-Charles. Доступ к chemin Senneville останется открытым для местного движения.

между выездом 41 (Ste-Anne-de-Bellevue/boul. des Anciens-Combattants/Highway 20 westbound/Île Perrot) и въездом с Avenue Saint-Charles. Доступ к chemin Senneville останется открытым для местного движения. Полное закрытие шоссе 40 в восточном направлении между выездом 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac/Vaudreuil-Dorion/Av. St-Charles) и въездом с Boulevard des Anciens-Combattants. Съезд с шоссе 40 на мост Île-aux-Tourtes будет закрыт на развязке с шоссе 30. Водителям рекомендуется использовать шоссе 20 и 30 в качестве альтернативных маршрутов.

Кроме того, с 23 сентября въезд на шоссе 40 в западном направлении с Rue des Pins будет закрыт на один год по соображениям безопасности. Водителям следует использовать следующий въезд на boulevard des Anciens-Combattants. Полосы движения на шоссе 40 будут перенаправлены вокруг и через мост, при этом три полосы останутся доступными, включая две в направлении основного потока движения в часы пик.

Для обеспечения альтернативного маршрута плата за проезд по шоссе 30 будет отменена в обоих направлениях на этот период.

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