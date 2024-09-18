Макгилл, добивается отклонения иска об эксперименте по промыванию мозгов в Монреале

История, связанная с программой MK-ULTRA, действительно вызывает глубокое сочувствие. В середине 20-го века в Монреале, в институте Аллана, который был связан с университетом Макгилла, проводились психиатрические эксперименты под руководством доктора Дональда Юэна Кэмерона.

Эти эксперименты финансировались ЦРУ и канадским правительством и включали в себя использование сильнодействующих препаратов, шоковой терапии, искусственной комы и повторяющихся аудиосообщений.

Гленн Лэндри, один из участников судебного процесса, рассказывает, что его мать, Кэтрин Элизабет Хартер, проходила это экспериментальное лечение в 1959 году. После этого она не могла заботиться о своем сыне, и ему пришлось воспитываться в приемной семье. Лэндри считает, что лечение, которое она получила, лишило его возможности узнать свою мать как личность. Он вспоминает, что видел ее примерно раз в год до ее смерти в 1980-х годах, но она уже не была тем человеком, которым могла бы быть.

Сейчас около 60 семей подали иск против канадского правительства, университета Макгилла и Королевской больницы Виктории, требуя компенсации за ущерб, нанесенный их близким. Однако федеральное правительство и университет Макгилла подали ходатайства об отклонении иска, утверждая, что он не имеет юридической силы и является злоупотреблением процессом.

Семьи опасаются, что у них заканчивается время для получения компенсации, и продолжают бороться за справедливость. Они надеются, что их усилия помогут привлечь внимание к этой трагической странице истории и добиться признания и компенсации за страдания, которые пережили их близкие.

Алан Стайн, юрист, представляющий интересы пострадавших, надеялся, что правительство и больницы согласятся на переговоры о компенсации для его клиентов, многие из которых пожилые люди. Однако на прошлой неделе правительство и университет Макгилла подали ходатайства в Верховный суд Квебека об отклонении иска. Они утверждают, что иск “необоснован с точки зрения закона и представляет собой злоупотребление процедурой”.

Правительство и больницы заявляют, что эти иски являются предписанными, то есть должны были быть поданы годы или даже десятилетия назад, когда факты впервые стали известны. В одном из ходатайств говорится, что иск направлен на повторное рассмотрение вопросов, которые суды Квебека уже рассматривали более двух десятилетий назад.

Представитель Министерства юстиции Канады отметил, что правительство признает обиду и страдание, причиненные историческими методами лечения, но считает, что претензии необоснованны. В отчете о работе Кэмерона за 1986 год указано, что канадское правительство не несет юридической или моральной ответственности за лечение, но в 1990-х годах решило оказать помощь пострадавшим по гуманитарным соображениям.

Стайн считает, что ходатайство об отказе является тактикой затягивания со стороны государственных юристов. Он утверждает, что его клиенты должны иметь право подать в суд, потому что раньше они не знали о такой возможности. Хотя некоторые жертвы получили компенсацию, деньги, по большей части, не были выплачены членам их семей.

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