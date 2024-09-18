Трюдо теряет еще один оплот либералов в результате победы Квебекского блока на предварительных выборах

Премьер — министр Джастин Трюдо потерпел еще один сокрушительный удар на предварительных выборах , потеряв второй оплот либералов , на этот раз Квебекский блок в Ласаль – Эмар — Вердане .

Избиратели пришли на избирательные участки в понедельник в Монреале, а также в Элмвуд—Трансконе в Виннипеге, где НДП сохранила свое место после тяжелой борьбы с консерваторами. Трюдо уже сталкивался с призывами сторонников партии уйти с поста лидера после неожиданного проигрыша в Торонто—Сент-Луисе. Пол выдвинут консерваторами на дополнительных выборах в июне этого года. Давний сторонник либералов и стратег Эндрю Перес назвал эту новую потерю “еще одним гвоздем в крышку гроба Джастина Трюдо“.

Хотя дополнительным выборам обычно не придают особого значения на Парламентском холме, голосование в Виннипеге и Монреале рассматривалось как предвестие политических перемен, происходящих в Канаде. “Если либералы Трюдо не смогут удержать это безопасное место, это создаст еще большие проблемы для перспектив партии в Квебеке и по всей Канаде в критический год выборов“, – сказал Перес в заявлении перед окончательным голосованием.

Сторонники Квебекского блока в Монреале кричали и подпрыгивали так сильно, что пол сотрясался при известии об их победе, у некоторых из них на плечах были флаги Квебека. Блок был вовлечен в жесткую трехстороннюю борьбу с либералами и НДП вплоть до опубликования итоговых результатов опроса. “Мы здесь и усердно работаем, потому что верим в интересы Квебека и в независимость“, – заявил кандидат от блока Луи–Филипп Сове перед окончательным подсчетом голосов.

Место в Монреале освободилось, когда бывший министр юстиции Дэвид Ламетти ушел из политики. Либеральные министры несколько раз посещали этот район, поскольку партия упорно трудилась, чтобы сохранить лидерство, которого она придерживалась на протяжении десятилетий. Заместитель лидера Блока в Палате представителей Кристин Нормандин заявила, что в начале кампании никто не ожидал, что Блок добьется успеха в давнем оплоте либералов.

“Как бы ни сложилась кампания, мы могли только выиграть, нам нечего было терять“, – сказала она перед оглашением результатов. “Учитывая, что сегодня вечером это была напряженная гонка, для нас это победа сама по себе. И это показывает, что есть поддержка тому, что делает Блок, и вопросам, которые мы выносим на рассмотрение Палаты общин“. НДП также воодушевилась напряженной гонкой.

“Новые демократы” обычно не являются соперниками на монреальском этапе Ласаль—Эмар—Вердан, но их кандидат Крейг Сове всю ночь боролся за первое место с либералами и блоком. “Если НДП будет конкурентоспособна в Монреале, мы выиграем места в Монреале, у нас будут отличные кандидаты в Монреале, и монреальцы увидят больше депутатов от НДП на следующих выборах“, – сказал Сове своим сторонникам ранее вечером.

Лидер НДП Джагмит Сингх стремится обогнать либералов и позиционировать себя как единственную жизнеспособную, прогрессивную альтернативу консерваторам Пьера Пулевра. Ему и его кандидату Лейле Дэнс удалось отразить агрессивную кампанию консерваторов в Виннипеге. Политические обозреватели внимательно следили за результатами выборов, чтобы понять, смогут ли тори повлиять на традиционных избирателей НДП в вопросах, связанных с рабочей силой и доступностью жилья. НДП одержала победу, набрав 48,1% голосов. Однако кандидату от консерваторов Колину Рейнольдсу удалось увеличить долю голосов тори с 28% на всеобщих выборах 2021 года до 44% на дополнительных выборах в понедельник.

Сингх пошел на политическую авантюру, подписав пакт с Трюдо в 2022 году, чтобы предотвратить досрочные выборы в обмен на прогресс в решении приоритетов НДП. Несмотря на то, что эта сделка привела к созданию национальной программы стоматологической помощи, законопроекту о запрете замещения работников и законопроекту, который будет лежать в основе будущей программы pharmacare, результаты общенациональных опросов не привели к успеху. Сингх отказался от этой сделки всего несколько недель назад в попытке дистанцировать свою партию от либералов и попытаться превратить следующие выборы в двустороннюю гонку между ним и Пуальевром.

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