С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает теплая среда. Утром 18°C, Днём 28°C, Вечером 21°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day), или Всемирный день мониторинга качества воды.

В этот день отмечается память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии.

18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник – человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождении узника. Легенде он обязан и своим прозвищем «Железная маска».

18 сентября 1947 года, 77 лет назад, в США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) –основной орган внешней разведки США . Центральное разведывательное управление (ЦРУ, англ. Central Intelligence Agency) – агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ – это основной орган внешней разведки США.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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