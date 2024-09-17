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Недвижимость: потенциальных покупателей приглашают на Open House

Olga Ouspenski Сен 17, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Недвижимость: потенциальных покупателей приглашают на Open House отключены 8 Просмотров

Open House

Редкая удача!  Дом 2018 года с гаражом и 4 спальнями в городе Mercier ( 30 мин от центра Монреаля) . Приглашаю на Open House 22 сентября с 14 до 16 часов!

Все подробности: https://www.realtor.ca/immobilier/27353795/199-rue-omer-daigneault-mercier

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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