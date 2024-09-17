Недвижимость: потенциальных покупателей приглашают на Open House

Open House

Редкая удача! Дом 2018 года с гаражом и 4 спальнями в городе Mercier ( 30 мин от центра Монреаля) . Приглашаю на Open House 22 сентября с 14 до 16 часов!

Все подробности: https://www.realtor.ca/immobilier/27353795/199-rue-omer-daigneault-mercier

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.