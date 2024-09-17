Бары и рестораны Монреаля реагируют на законопроект провинции Квебек, регулирующих чаевые

Джулия Дугалл – Пикард начинает работать , когда клиенты устраиваются на обед в Frite Alors в латинском квартале в центре Монреаля . 20 – летняя девушка работает официанткой в популярной сети ресторанов , несколько раз в неделю подавая бургеры и пиво .

Она получает домой низкую почасовую оплату, компенсируя разницу чаевыми, которые оставляют посетители ресторана. Но сумма, которую она заработает на каждой продаже, вот-вот изменится. В четверг Квебек внес на рассмотрение законопроект, который будет регулировать порядок определения продавцами предлагаемых чаевых, заставляя предприятия рассчитывать их на основе цены до вычета налогов.

Например, при оплате ресторанного счета на 100 долларов чаевые будут рассчитываться в процентах от 100 долларов, а не в сумме после уплаты налогов в размере 114,98 долларов. Министр Квебека по защите прав потребителей Саймон Джолин–Барретт заявил в четверг, что “растет давление на чаевые“, и люди часто в конечном итоге платят больше, чем намеревались.

Но работники ресторанов и баров провинции расходятся во мнениях относительно того, как это законодательство повлияет на отрасль и людей, которые в ней работают. Дугалл–Пикард, в свою очередь, приветствует изменения. “На самом деле я не против перемен. Честно говоря, для меня это всего лишь несколько долларов или центов, и это мало что меняет в моей жизни, и, как клиент, я бы предпочла платить чаевые за то, что я заказала, а не за налоги”, – сказала она в интервью.

Несмотря на то, что Дугалл–Пикард зарабатывает большую часть своего заработка на чаевых, она считает, что предлагаемая провинцией система расчета может на самом деле побудить клиентов быть более щедрыми. “Мы, как официанты и официантки, действительно полагаемся на чаевые, потому что наша зарплата ниже минимальной, поэтому я думаю, что, возможно, если бы людям… не приходилось давать чаевые сверх налогов, которые… это могло бы побудить людей давать больше чаевых”, – сказала она.

Но Джаскаран Сингх, менеджер ресторана Arriba Burrito, расположенного чуть дальше по оживленному району, разочарован. “На самом деле никогда не было закона о том, чтобы давать чаевые официанту, и я некоторое время работал официантом… обслуживал во многих ресторанах и до этого, и всегда было тяжело, потому что у нас очень низкая минимальная заработная плата”, – сказал он.

Сингх говорит, что ресторан регулярно имеет дело с клиентами, обычно туристами, которые отказываются давать чаевые. Марк–Антуан Бурдаж, управляющий рестораном Brasseurs du Monde, расположенным дальше по улице, говорит, что он не против перемен. “Я совсем не возражаю против этого”, – сказал он, добавив, что, по его мнению, большинство клиентов не знают, что предлагаемые чаевые рассчитываются исходя из суммы после уплаты налогов.

Но Бурдаж признает, что бармены и официанты, которыми он руководит и которые получают значительную часть своего дохода за счет чаевых, скорее всего, не разделяют его точку зрения. “Я уверен, что я не согласен с этой идеей. Моим сотрудникам это не понравится”, – сказал он.

Мартин Везина, вице–президент по связям с общественностью Ассоциации ресторанов Квебека, говорит, что это изменение принудит сотрудников ресторанов получать меньше денег, но не окажет существенного влияния на отрасль в целом. Несмотря на то, что рестораны сами определяют процентные ставки для предлагаемых чаевых, Везина говорит, что компании по обработке платежей, предоставляющие терминалы для продажи, на самом деле программируют чаевые в дополнение к сумме после вычета налогов.

“Это не доставляет особых проблем отрасли”, – сказал он, пояснив, что владельцы ресторанов могут даже в конечном итоге платить меньше комиссионных по кредитным картам за чаевые, а также меньше подоходного налога с заявленных чаевых. Но он также рассматривает законопроект как упущенную возможность принять меры в отношении “незаезда”, когда клиенты заказывают столик в ресторане, но так и не приходят. По его словам, неявка обходится ресторанам Квебека в среднем в 47 000 долларов в год.

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