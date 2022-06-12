Чтиво выходного дня: Конфуз в имперском театре

Французские театры начала XIX века оказались в непростом положении. Репертуар времен Марии-Антуанетты не подходил идеологически. Новые пьесы отставали по качеству. А обыватель хотел веселиться!

Императрица прикрылась веером. Государь побелел. Остальная публика замерла в ужасе. Слова, произнесенные со сцены, звучали так двусмысленно, что каждый понял: будет гроза! Конфузы в имперском театре случались и раньше, но тот, что произошел в декабре 1809 года, заставил вмешаться самого Наполеона.

Французские театры начала XIX века оказались в непростом положении. Репертуар времен Марии-Антуанетты не подходил идеологически. Новые пьесы отставали по качеству. А обыватель хотел веселиться! Уже сложился новый класс буржуазии, уже появилась новая аристократия, и среди ее обязательных развлечений театр занимал не последнее место. Более того, сам Наполеон Бонапарт был не прочь сходить на постановку. Авторы старались, как могли. Одни предлагали античные сюжеты, другие – из героического прошлого Франции, третьи – пьесы о рядовых современниках. Осенью 1809 года труппа театра Бертье разучила забавный фарс «Каде Руссель». Его-то и решили представить на суд зрителей в начале декабря.

А в это же самое время в Тюильри разыгрывалась другая драма. Наполеон окончательно решил поставить точку в своем браке с Жозефиной. При всей любви к своей ветреной супруге, он прекрасно понимал – ему нужен сын и наследник. Жозефине исполнилось сорок пять, и подарить супругу принца она не могла.

Переговоры о разводе шли долго. Жозефина до последнего часа надеялась, что император передумает. Искали формальный повод: оказывается, на церемонии венчания 1 декабря 1804 года отсутствовал приходской священник. Но главное – Наполеон лично убедился, что с ним-то всё в порядке. 13 декабря 1806 года красавица Элеонор Денуэль произвела на свет сына от императора, которого громко назвали Львом. Точнее, Шарлем Леоном. Мальчик получил графский титул, его мать – хорошую пенсию и… мужа. Император похлопотал, чтобы Элеонора вышла замуж за аристократа де ла Созе.

Раз у него могут быть дети, а у Жозефины – нет, то и решение проблемы казалось предельно простым. Нужно найти другую императрицу, и начать бракоразводный процесс. К декабрю 1809 года все бумаги были готовы, но пока их держали в тайне. То есть, придворные болтали о возможном расторжении союза, но сам Наполеон предпочитал об этом молчать. Он ждал подходящего момента. Ему требовалось удостовериться, что замена Жозефине найдена, и что он совершает правильный поступок. Императрица воспринимала это по-своему – она все ещё надеялась, что муж не оставит её.

И вот в первых числах 1809 года государь и его супруга, словно ничего и не происходило, направились в театр. Где давали «Каде Руссель». Сюжет был незатейлив, но интересен. Были смешные моменты, когда зрители хохотали, были и грустные. Но вот наступил миг, когда отец Каде, персонаж пьесы, громко произнес:

«Ты знаешь, что привлекает этого недостойного человека? Он хочет, чтобы ты развелся!»

Зрители переглянулись. Кто-то посмотрел в сторону императорской ложи. Наполеон даже бровью не повел.

Актеры продолжали свой фарс, но спустя четверть часа со сцены донеслось:

«Вы думаете, я развожусь для радости? О, нет! Ради солидности! Чтобы мой род не пресекся!»

Как говорится: «Все совпадения случайны». Но в тот момент они выглядели слишком нарочитыми. Императрица закрылась веером. Наполеон побелел и встал с кресла. Конфуз в имперском театре приобрел масштаб грандиозного скандала.

Бертье, владелец театра, был за кулисами в полуобморочном состоянии. Режиссёр рвал на себе волосы. Только сейчас, когда он увидел в зале Наполеона Бонапарта, до него дошло, что выбор пьесы был не самым лучшим… Даже из зала было слышно, как Бертье кричит режиссеру за сценой:

– Кто выбирал эту пьесу?

– Я ничего не знал, – запинаясь, отвечал господин де Сен-Сир.

– Это провал!

В зале шептались, кто-то начал смеяться. Действие остановилось, и актеры замерли на своих местах, будто статуи. Все смотрели на императора.

Наполеон словно очнулся. Он сел на место и дал знак продолжать представление. По счастью, оно длилось всего несколько минут, а когда завершилось, публика вприпрыжку убегала из зала. Император уходить не спешил, и твердой поступью солдата пошел за кулисы.

Бертье чуть не на колени упал, когда Наполеон вырос перед ним. Он раскаивался и молил о пощаде в абсолютной тишине – император не произнес ни единого слова. Когда же поток красноречия иссяк, Наполеон усмехнулся:

-Вы сделали, что могли, господин Бертье. И я сделал, что мог. Но теперь что-то оттягивать бесполезно…

История в театре ускорила затянувшуюся процедуру развода: два дня спустя во Франции объявили, что император расторгает свой союз с Жозефиной. Если бы не случилось этого конфуза – кто знает! – возможно, Наполеон бы и передумал. С 1807 года он откладывал решение, но теперь убедился, что французы давно в курсе. И всё понимают.

Пьесу «Каде Руссель» больше в театре не ставили.