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Новости Сотни волков, медведей и койотов были убиты в попытке помочь карибу в Квебеке

Сотни волков, медведей и койотов были убиты в попытке помочь карибу в Квебеке

Степан Артемьевский Сен 17, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Сотни волков, медведей и койотов были убиты в попытке помочь карибу в Квебеке отключены 2 Просмотров

За последние годы сотни волков, медведей, койотов и других животных были убиты в рамках правительственных программ Квебека, направленных на то, чтобы помочь карибу выжить.

 

Однако Министерство окружающей среды не знает, эффективны ли эти противоречивые меры, направленные на борьбу с хищничеством цервидами.

В Гаспези 168 койотов были отловлены в рамках зимнего отлова в 2023 году, и, согласно данным министерства, каждое лето для защиты карибу отлавливают от 38 до 144 койотов.

Для защиты горных карибу в этом регионе также убивают от 23 до 110 черных медведей в год в рамках летнего отлова.Волки также отлавливаются, чтобы помочь популяциям карибу.

Например, с 2020 года охотники в регионе Шарлевуа уничтожили 85 волков, а в период с 2011 по 2019 год в АбитибиТемискаменге было застрелено 44 волка.

Но эти программы борьбы с хищничеством, которые действуют уже несколько лет, а в случае полуострова Гаспе даже десятилетий, не смогли ограничить сокращение численности карибу.

Что еще хуже, в случае с полуостровом Гаспе, сегодня хищники не только более многочисленны, но и более эффективны, говорит профессор МартинХьюз СенЛоран, чья работа сосредоточена на влиянии изменения среды обитания на экологию крупных млекопитающих, таких как карибу.

СенЛоран, возглавляющий исследовательскую программу по экологии животных в Университете Квебека а-Римуски (UQAR), отметил, что уничтожение хищников вряд ли будет эффективным, если среда обитания карибу будет продолжать изменяться.

В электронном письме директор по коммуникациям министерства Ив Морен Десрозье ответила, что последствия действий, направленных против хищников карибу, становятся ощутимыми только после нескольких лет интенсивного и устойчивого контроля, чего в настоящее время нет.

Для министерства интенсивный контроль означает, что программа направлена на значительное сокращение численности хищников и охватывает большие территории. Представитель министерства также пояснил: Учитывая, что министерство и его партнеры в настоящее время не внедряют такие интенсивные программы (), невозможно оценить влияние этой меры в Квебеке на выживаемость взрослых карибу или на показатели увеличения потомства карибу”.

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