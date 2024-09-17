Сотни волков, медведей и койотов были убиты в попытке помочь карибу в Квебеке

За последние годы сотни волков , медведей , койотов и других животных были убиты в рамках правительственных программ Квебека , направленных на то, чтобы помочь карибу выжить .

Однако Министерство окружающей среды не знает, эффективны ли эти противоречивые меры, направленные на борьбу с хищничеством цервидами.

В Гаспези “168 койотов были отловлены в рамках зимнего отлова в 2023 году“, и, согласно данным министерства, каждое лето для защиты карибу отлавливают от “38 до 144 койотов“.

Для защиты горных карибу в этом регионе также убивают от 23 до 110 черных медведей в год в рамках летнего отлова.Волки также отлавливаются, чтобы помочь популяциям карибу.

Например, с 2020 года “охотники в регионе Шарлевуа уничтожили 85 волков“, а в период с 2011 по 2019 год в Абитиби–Темискаменге было застрелено 44 волка.

Но эти программы борьбы с хищничеством, которые действуют уже несколько лет, а в случае полуострова Гаспе – даже десятилетий, не смогли ограничить сокращение численности карибу.

Что еще хуже, в случае с полуостровом Гаспе, “сегодня хищники не только более многочисленны, но и более эффективны“, – говорит профессор Мартин–Хьюз Сен–Лоран, чья работа сосредоточена на влиянии изменения среды обитания на экологию крупных млекопитающих, таких как карибу.

Сен–Лоран, возглавляющий исследовательскую программу по экологии животных в Университете Квебека а-Римуски (UQAR), отметил, что уничтожение хищников вряд ли будет эффективным, если среда обитания карибу будет продолжать изменяться.

В электронном письме директор по коммуникациям министерства Ив Морен Десрозье ответила, что “последствия действий, направленных против хищников карибу, становятся ощутимыми только после нескольких лет интенсивного и устойчивого контроля, чего в настоящее время нет“.

Для министерства “интенсивный контроль“ означает, что программа “направлена на значительное сокращение численности хищников и охватывает большие территории“. Представитель министерства также пояснил: “Учитывая, что министерство и его партнеры в настоящее время не внедряют такие интенсивные программы (…), невозможно оценить влияние этой меры в Квебеке на выживаемость взрослых карибу или на показатели увеличения потомства карибу”.

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