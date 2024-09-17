Канада и Мексика планируют заменить США на рынке СПГ в Азии

Эти страны хотят воспользоваться приостановкой выдачи новых разрешений в США и использовать свои месторождения на западном побережье, что позволит избежать перегруженного Панамского канала и упростит доступ к азиатским рынкам.

Канада

Проект LNG Canada, возглавляемый Shell, планирует начать поставки СПГ к середине 2025 года. К 2030 году два других проекта, Woodfibre LNG и Cedar LNG, добавят еще 5,4 млн тонн в год к экспортным возможностям Канады. Однако у Канады есть проблемы с получением экологических разрешений, что занимает больше времени, чем в США. Кроме того, у Канады пока нет действующего экспортного СПГ-предприятия, хотя первый проект был анонсирован почти 14 лет назад.

Мексика

Мексика сосредоточена на четырех экспортных проектах на западном побережье, которые могут поставлять 23,06 млн тонн СПГ в год к 2030 году. Однако многие мексиканские проекты зависят от Пермского нефтегазоносного бассейна в США, что может привести к заморозке разрешительных документов Вашингтоном.

Прогнозы

По оценке компании Wood Mackenzie, к 2040 году Канада и Мексика смогут поставлять 36,2 млн и 36,7 млн тонн СПГ в год соответственно. Это позволит им конкурировать с США на азиатском рынке и стимулировать рост добывающей отрасли.

Помимо Канады и Мексики, несколько других стран активно развивают рынок сжиженного природного газа (СПГ):

США

США являются одним из крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Несмотря на временные трудности с выдачей новых разрешений, страна продолжает наращивать свои экспортные мощности.

Катар

Катар — один из ведущих производителей СПГ, известный своими низкими затратами на производство. Страна активно расширяет свои мощности, чтобы сохранить лидерство на мировом рынке.

Австралия

Австралия также занимает значительное место на рынке СПГ, хотя высокие затраты и ограниченные ресурсы могут сдерживать дальнейший рост.

Россия

Россия продолжает развивать свои экспортные мощности, несмотря на экономические санкции и другие вызовы.

Африканские страны

Мозамбик и Сенегал/Мавритания активно развивают свои проекты по производству СПГ и планируют стать новыми экспортерами на мировом рынке.

Египет, Израиль и Кипр

Эти страны также рассматривают возможности для увеличения производства и экспорта СПГ.

Китай и Индия

Эти страны являются ключевыми регионами роста спроса на СПГ, что стимулирует развитие инфраструктуры и увеличение импорта.