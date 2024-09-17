Условия нового договора останутся конфиденциальными до завершения голосования, которое ожидается в течение следующего месяца, и утверждения советом директоров авиакомпании

Air Canada и профсоюз пилотов достигли временного соглашения, что предотвратило возможную забастовку или локаут, которые могли бы начаться уже в среду. Это соглашение, достигнутое после более чем года переговоров, позволит Air Canada и Air Canada Rouge продолжать работу в обычном режиме, пока члены профсоюза голосуют за четырехлетний контракт.

Соглашение признает вклад и профессионализм пилотов Air Canada и создает основу для будущего роста авиакомпании. Условия нового договора останутся конфиденциальными до завершения голосования, которое ожидается в течение следующего месяца, и утверждения советом директоров авиакомпании.

Профсоюз заявил, что, если соглашение будет ратифицировано, оно принесет пилотам Air Canada дополнительную выгоду в размере около 1,9 миллиарда долларов за время действия контракта. Первая офицер Чарлин Худи отметила, что постоянное участие и единая решимость пилотов стали катализатором для достижения этого контракта, который также включает прогресс по ключевым вопросам, таким как компенсация, пенсия и правила работы.

Air Canada также сообщила, что клиенты, изменившие свои рейсы, запланированные на период с воскресенья по 23 сентября в рамках плана по предотвращению перебоев в работе, могут бесплатно вернуть свои бронирования на исходные рейсы при наличии свободных мест.

В международном аэропорту Торонто Пирсон пассажиры, готовящиеся к вылету в воскресенье, вздохнули с облегчением. Арджун Пандит, направлявшийся в Нью-Йорк по работе, отметил, что не хотел бы столкнуться с забастовкой Air Canada, так как забронировал билет полтора месяца назад, и изменение в последний момент было бы очень неудобным. Донна Холлоуэй, забронировавшая пересадочный рейс в Чикаго, сказала, что не делала запасных планов и попыталась бы изменить рейс в аэропорту, если бы была объявлена остановка работы. Она получила электронное письмо в воскресенье утром с подтверждением, что ее рейс все еще запланирован.

Федеральный министр труда Стивен Маккиннон выпустил заявление вскоре после объявления о соглашении, похвалив обе стороны за предотвращение остановки работы. “Благодаря упорной работе сторон и федеральных посредников, для канадцев были предотвращены перебои,” написал Маккиннон в социальных сетях.

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