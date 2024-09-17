В канадских правилах ипотечного кредитования грядут изменения

Министр финансов Кристя Фриланд в понедельник объявила об изменениях в некоторых правилах ипотечного кредитования в рамках усилий по повышению доступности жилья , что является важным политическим вопросом , который причинил неудобства премьер – министру Джастину Трюдо и его либеральному правительству .

Фриланд сказала, что правительство увеличивает лимит на застрахованные ипотечные кредиты до 1,5 миллионов долларов с 1 миллиона долларов ранее, что позволит большему числу людей купить дом с минимальным первоначальным взносом в размере пяти процентов, который уже требуется.

Ранее канадцы, которые не вносили хотя бы пятую часть стоимости дома в качестве первоначального взноса, должны были оформить ипотечную страховку, но страховка была доступна только для домов стоимостью 1 миллион долларов или менее.

Сейчас этот лимит составляет 1,5 миллиона долларов. Кроме того, по словам Фриланд, покупатели смогут брать кредиты сроком на 30 лет, если они впервые приобретают жилье или если кто–то покупает недавно построенный дом.

Ранее трехдесятилетний период амортизации был ограничен для тех, кто впервые покупал недавно построенные дома. Эти меры “будут стимулировать строительство большего количества нового жилья и решать проблему нехватки жилья“, – говорится в заявлении Фриланд.

В сентябре число довольных политикой Трюдо упало почти до рекордно низкого уровня в 30%, что, по мнению аналитиков и экономистов, объясняется главным образом тем, что миллионы людей борются с высокими ценами, особенно на жилье и арендную плату.

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