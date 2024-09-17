В Монреале возникла группа, которая занимается осведомленностью о пограничном расстройстве личности

Пограничное расстройство личности (BPD) — это психическое заболевание, которое сильно влияет на способность человека регулировать эмоции, и те, кто живет с этим заболеванием, часто сталкиваются со стигматизацией.

В воскресенье в Монреале прошла благотворительная прогулка, направленная на снижение барьеров и оказание поддержки. Соучредительница фонда Sashbear Линн Кури рассказала, что хотела помочь сообществу и рассказать о людях, живущих с эмоциональной дисрегуляцией, включая тех, кто страдает от пограничного расстройства личности.

Ее дочь Саша страдала от этого заболевания и покончила с собой. “Ей нужна была помощь, чтобы справиться с интенсивной хронической эмоциональной дисрегуляцией, и, к сожалению, в Квебеке или даже по всей Канаде ничего не было доступно,” сказала Кури. Она основала фонд Sashbear в память о своей дочери.

Фонд предоставляет поддержку людям, у которых есть члены семьи с эмоциональной дисрегуляцией и которые испытывают трудности в управлении своими эмоциями. Sashbear проводит ежегодные прогулки по всей стране, чтобы повысить осведомленность, бороться со стигмой и помочь людям понять, что они не одиноки.

Кури отметила, что потребовалось восемь лет, прежде чем ее дочери поставили диагноз BPD. “На тот момент она всегда была на грани, и для нее было уже слишком поздно,” сказала она.

Психотерапевт Дженнифер Сидел отметила, что часто это заболевание не диагностируется или диагностируется слишком поздно. “Не тогда, когда они действительно могут получить пользу от навыков и терапии, когда это было бы наиболее полезно,” сказала Сидел. Она считает, что необходимо обеспечить больший доступ к психиатрической помощи, особенно в государственном секторе.

Клиническая медсестра Сильвана Перна подчеркнула важность снижения стигмы среди медицинских работников. “Даже среди медицинских работников это все еще остается табу,” сказала она. “Сделано много шагов вперед, но еще предстоит долгий путь, чтобы сделать психическое здоровье доступным для всех — просто открытая дверь.”

Это послание резонирует с фондом Sashbear, который предлагает программы, включающие бесплатные курсы по BPD.

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