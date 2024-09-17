С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечный вторник. Утром 19°C, Днём 28°C, Вечером 22°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню.

В этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в виде горящего, но несгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

На восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, 17 сентября 1630 года британские переселенцы, многие из которых были выходцами из английского города Бостон, основали Бостон (англ. Boston) американский.

Конституция США (англ. United States Constitution) — основной закон Соединённых Штатов Америки, имеющий высшую юридическую силу, — была разработана и принята Конституционным конвентом в Филадельфии 17 сентября 1787 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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