Цены на кондо могут сильно упасть в ближайшее время!

К концу года правительство Квебека потребует от синдикатов кондоминиумов подготовить исследование технического обслуживания и сертификат резервного фонда для покупателей кондоминиумов.
По новому закону все кондоминиумы должны будут делать каждые пять лет (10 лет для зданий с 8 квартирами или менее) экспертизы будущих ремонтов , эти экспертизы должны быть сделаны инженером, дипломированным оценщиком, архитектором или профессиональным технологом.
В рапорте инженера должны быть указаны необходимые ремонты в здании, с датами их завершения и проверок. Рапорт должен обновляться каждый год.
Кроме того, синдикат должен будет каждые пять лет проводить исследование резервного фонда, проводимое вышеупомянутыми специалистами или бухгалтером. В документе должны быть указаны стоимость будущих ремонтных работ, и минимальная сумма, постоянно имеющаяся в резервном фонде.
Кроме того, синдикат должен быть в состоянии в любое время предоставить выписку из банка, подтверждающую денежные суммы в резервном фонде и в фонде самострахования.
Новые правила должны вступить в силу до конца года.
Эксперты ожидают значительного падения цены на тысячи кондоминиумов, синдикаты которых не смогут соблюдать новые правила.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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