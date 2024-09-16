Цены на кондо могут сильно упасть в ближайшее время!

В рапорте инженера должны быть указаны необходимые ремонты в здании, с датами их завершения и проверок. Рапорт должен обновляться каждый год.

Кроме того, синдикат должен будет каждые пять лет проводить исследование резервного фонда, проводимое вышеупомянутыми специалистами или бухгалтером. В документе должны быть указаны стоимость будущих ремонтных работ, и минимальная сумма, постоянно имеющаяся в резервном фонде.