Коалиция утверждает, что закон создает языковые барьеры для различных сообществ Квебека, особенно в медицинских учреждениях. Директор организации “Let’s Talk About Quebec” Марк Перес отметил, что в ситуациях, связанных с жизнью и смертью, язык общения не должен иметь значения.

18 июля были выпущены новые директивы по французскому языку для системы здравоохранения Квебека, которые вызвали критику и путаницу. В четверг Национальная ассамблея единогласно приняла постановление, гарантирующее, что длпротестпроя получения медицинской помощи на английском языке не требуется сертификат. Многие участники протеста считают, что это шаг в правильном направлении, но некоторые полагают, что меры были приняты слишком поздно.

Президент Ассоциации англоязычных родителей отметил, что в Монреальской детской больнице было очень сложно получить информацию и обучение для родителей на английском языке. Это особенно важно для тех, у кого есть больные дети.

Корокакис и Меркурио заявили, что продолжат бороться против закона, чтобы никто больше не столкнулся с такими трудностями, как они. Меркурио подчеркнула: “Нельзя так обращаться с людьми. Мы такие же граждане, как и все остальные.”

Еврейская общая больница заявила, что она обязана предоставлять медицинскую помощь на языке, отличном от французского, если это требуется пользователем. Любые проблемы или жалобы следует направлять в офис омбудсмена.