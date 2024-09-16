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Новости Системная проблема расового профилирования со стороны полиции Монреаля

Системная проблема расового профилирования со стороны полиции Монреаля

Степан Артемьевский Сен 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Системная проблема расового профилирования со стороны полиции Монреаля отключены 12 Просмотров

Системная проблема расового профилирования со стороны полиции Монреаля (SPVM) была подтверждена решением судьи Верховного суда Доминик Пулен.

В первой части серии статей CTV News под названием “Black Lives Ruined: The effects of racial profiling by police” рассматривается, как это влияет на жизнь жертв.

Чернокожие мужчины в Монреале часто сталкиваются с расовым профилированием, что разрушает их жизни. Они неоднократно останавливаются полицией без видимой причины, что вызывает у них чувство незащищенности. Один из пострадавших рассказал, что на протяжении всей своей жизни он чувствовал себя преследуемым полицией, просто находясь в общественных местах. Это приводит к постоянному стрессу и физическим реакциям на присутствие полиции.

Многие чернокожие мужчины в Монреале испытывают тревогу и страх при встрече с полицией. Один из них отметил, что даже не берет с собой телефон, когда выходит из дома, чтобы купить молоко, опасаясь, что не сможет записать происходящее, если его снова остановят.

Эти случаи показывают, насколько глубоко укоренилось расовое профилирование в системе правопорядка и как оно негативно влияет на жизнь чернокожих мужчин в Монреале.

 

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