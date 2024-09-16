Гуляем по Монреалю: Рынок Жан Талон

Его площадь составляет почти 220 000 квадратных футов, и здесь работают более 150 поставщиков. Летом количество продавцов удваивается, так как многие фермеры из окрестностей города привозят свою продукцию.

Рынок открыт круглый год, несмотря на суровые зимы Монреаля. Летом здесь можно найти свежие морепродукты из региона Гаспези и клубнику с местных ферм. Весной рынок предлагает множество продуктов из клена, таких как кленовый сироп, кленовые конфеты, кленовая помадка и кленовое масло. Также можно попробовать «шину д’эрабл» — кленовый ирис, популярную зимнюю закуску.

Осенью на рынке много тыкв, клюквы и яблочного сока. Здесь также есть киоск с огромным выбором грибов — около 30 видов. Помимо свежих продуктов, на рынке Жан-Талон есть специализированные магазины, где продают рыбу, мясо, сыры, специи, выпечку и макаронные изделия.

Рынок Жан-Талон — это место, где можно не только купить свежие продукты, но и попробовать различные деликатесы. Например, можно купить свежие помидоры за 2 доллара или приобрести марокканскую мяту и ямайские специи. Здесь также есть пекарня, где продаются замечательные десерты Квебека и рахат-лукум, который не уступает турецкому.