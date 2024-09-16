Иммиграция с Александрой Мельниковой. Саскачеван. Две новые программы для медиков и специалистов в сельском хозяйстве!

C 30 августа 2024 года Саскачеван стартанул две новые программы для медиков и специалистов в сельском хозяйстве!

Эти программы направлены на решение проблемы нехватки специалистов в секторах здравоохранения и сельского хозяйства провинции. Новые программы – «Agriculture Talent Pathway» и «Health Talent Pathway» – нацелены на привлечение квалифицированных работников, чтобы заполнить критическую нехватку вакансий в этих отраслях.

Министр иммиграции и профессионального обучения Саскачевана Джереми Харрисон подчеркнул, что новые иммиграционные программы помогут работодателям находить необходимых специалистов, тем самым способствуя экономическому росту провинции.

Agriculture Talent Pathway: критерии отбора

Эта программа разработана для восполнения спроса на специалистов в сельском хозяйстве, одной из ключевых отраслей экономики провинции Саскачеван. Участники должны соответствовать следующим требованиям:

— Уровень языка: минимальный уровень

CLB 4, но работодатели могут требовать выше;

— Образование: не ниже среднего;

— Опыт работы: не менее одного года работы на полную ставку в последние три года или шесть месяцев у текущего работодателя;

— Предложение работы: необходимо постоянное предложение на работу от работодателя из сельскохозяйственного сектора Саскачевана.

Профессии, которые будут отбирать по Agriculture Talent Pathway:

Обработчики кожи и меха, специализированные животноводы и операторы сельскохозяйственной техники, животноводы, сборщики урожая, работники питомников и теплиц, операторы станков и машин пищевой промышленности, мясники в промышленной сфере, тестировщики и оценщики пищевой продукции, сборщики и инспекторы в области механики, рабочие на производстве продуктов питания и напитков.

Health Talent Pathway: критерии отбора

Эта программа предназначена для поддержки стратегического плана действий по обеспечению здравоохранения Саскачевана. Она упрощает процесс привлечения медицинских работников через SINP (провинциальную программу иммиграции в Саскачеван).

Они разделяются на экспресс энтри программу и НЕ экспресс энтри программу. Аппликанты должны соответствовать следующим требованиям:

— Лицензирование: наличие права на получение лицензии в Саскачеване, если профессия этого требует;

— Образование: диплом или степень, соответствующая предлагаемой работе;

— Намерение проживать в провинции: необходимо подтверждение намерения жить и работать в Саскачеване.

Профессии (44), подходящие под Health Talent Pathway (Non-Express Entry):

Менеджеры в здравоохранении, клинические и лабораторные врачи-специалисты, хирурги, врачи общей практики, ветеринары, дантисты, окулисты, логопеды, фармацевты, диетологи, психологи, мануальные терапевты, физиотерапевты, специалисты по ЛФК, кинезиологи, координаторы медсестер, медсестры, помощники врачей, оптики, лицензированные практикующие медсестры, респираторные терапевты, технологи в области кардио пульмонологии, фармацевтические техники, медицинские лабораторные и радиологические технологи, массажисты, ассистенты дантистов, лабораторные помощники, ассистенты в сфере ухода за больными.

Требования к участникам без профиля в экспресс энтри:

— Уровень языка: минимальный уровень CLB 5 по английскому или французскому языку. Некоторые работодатели могут требовать более высокий уровень.

— Опыт работы: участники должны работать на полную ставку в Саскачеване и иметь как минимум 6 месяцев (780 часов) опыта работы с работодателем, который выдал Job Approval Letter. Опыт работы может быть непрерывным или прерывистым.

— Для участников, которые не работали 6 месяцев в Саскачеване, требуется не менее одного года опыта работы в данной профессии за последние 5 лет за пределами провинции.

Профессии (43), подходящие под Health Talent Pathway (Express Entry):

Менеджеры в сфере здравоохранения, специалисты в клинической и лабораторной медицине, специалисты по хирургии, врачи общей практики и семейные врачи, ветеринары, дантисты, окулисты, логопеды, фармацевты, диетологи, психологи, хиропрактики, физиотерапевты, эрготерапевты, кинезиологи и другие профессиональные специалисты в области терапии и оценки, другие профессиональные специалисты в области диагностики и лечения здоровья, координаторы и супервайзеры медсестер, зарегистрированные медсестры и психиатрические медсестры, практикующие медсестры, ассистенты врачей, акушерки и специалисты по здравоохранению, оптики, лицензированные практические медсестры, парамедики, терапевты по дыхательной системе, клинические и кардиопульмональные технологи, техники по уходу за животными и ветеринарные техники, другие технические специалисты в области терапии и оценки, зубные техники, гигиенисты и терапевты, стоматологические технологи и техники, медицинские технологи лаборатории, радиологи, сонографы, кардиологи-техники и техники по электрофизиологической диагностике, фармацевтические техники, другие медицинские технологи и техники, специалисты по традиционной китайской медицине и акупунктуре, массажисты, другие практикующие специалисты по естественному оздоровлению, ассистенты стоматологов и стоматологических лабораторий, медицинские лаборанты и другие технические специалисты, помощники медсестер, санитары и ассистенты по уходу за пациентами, фармацевтические ассистенты и другие помощники в области здравоохранения.

Требования к участникам с профилем Express Entry:

— Уровень языка: необходимо соответствовать требованиям Express Entry, что обычно предполагает более высокий уровень языка (**CLB 7** и выше).

— Опыт работы: необходимо иметь квалифицированный опыт работы, соответствующий требованиям Express Entry.

Важное отличие заключается в том, что участникам Express Entry не обязательно иметь работу в Саскачеване на момент подачи заявки. Таким образом, основными отличиями являются требования к уровню языка и опыту работы: для участников Express Entry требования более строгие, особенно по языку, тогда как для участников без Express Entry важна текущая работа в Саскачеване или значительный опыт в последние 5 лет.

Эти новые иммиграционные пути укрепляют привлекательность Саскачевана для квалифицированных иммигрантов, упрощая процесс иммиграции для ключевых отраслей. Они способствуют экономическому росту и развитию здравоохранения и сельского хозяйства, привлекая специалистов для работы в провинции.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T: 438-878-7755, e-mail: [email protected]

Если вам нужна консультация – забронируйте на нашем сайте www.skiimmigration.com