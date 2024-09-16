Чтиво сегодняшнего дня: Неизвестная Канада

Неизвестные, но очень интересные места, находящиеся в нашей стране. Которые хочется посетить и открыть для себя.

Международный день уличного вязания. Впервые появившись в 2004 году в Нидерландах, уличное вязание постепенно стало международным явлением в контркультурном искусстве. В 2012 году состоялся второй ежегодный Международный день «бомбардировки пряжей», который раз и навсегда доказал, что вязание — это занятие не только для бабушек, а контркультура — не только для молодых панков. «Бомбардировка пряжей» берёт свое начало в городе Хьюстон американского штата Техас. В 2005 году одна жительница прикрепила пряжу к ручке двери своего магазинчика. С тех пор тенденция распространилась на городские улицы, где жители покрывают разноцветной пряжей телефонные столбы, велосипедные стойки и ветки деревьев. Многие критики считают бомбардировку пряжей более приемлемой формой городского искусства, нежели граффити, поскольку её единственная цель — украсить общественные места. В июне 2011 года Джоанн Матвичук организовала Международный день «бомбардировки пряжей» в канадской провинции Альберта. Энтузиасты со всего мира вышли на улицы города со своими вязаными изделиями. Следующий праздник состоялся 9 июня 2012 года.

Старый деревенский рынок. Весьма оригинальный рынок создал в Канаде эмигрант Кристиан Граатен. Он с женой Солвейг и детьми перебрался из Норвегии на остров Ванкувер в 1950-х годах. Крис, который вырос в маленькой коммуне Лиллехамер, был воодушевлён идеей покрыть крышу рынка рулонным газоном. Многие дома и сельскохозяйственные постройки в Норвегии встроены прямо в склон горы, а дёрновая крыша является продолжением косогора. С помощью сыновей, Свейна и Энди, и зятя Ларри Крис начал невольно строить то, что стало, возможно, самым известным зданием с дёрновой кровлей во всей Канаде. На выходных во время осенней ярмарки трава становилась довольно высокой. По легенде, после нескольких бокалов вина Ларри предложил «одолжить»‎ несколько коз, чтобы «выкосить»‎ траву, а также развлечь проезжающие мимо автомобили. Стоит ли говорить, что в те выходные козы стали постоянными жильцами рынка Комбс и живут там уже больше 30 лет. Каждую весну семья коз поселяется на крыше, развлекая и местных жителей, и туристов со всего мира.

Хостел «Оттава Джэйл». Хостел «Оттава Джэйл», которым управляет компания «Хостеллинг Интернешнл» из Оттавы, является особенной гостиницей, поскольку вплоть до 1972 года здесь находилось реальное исправительное учреждение. Столичная канадская корпорация увидела в пустом здании потенциал для бизнеса и выкупила его, преобразовав в публичный гостиничный комплекс. Верхний этаж, который когда-то использовался в качестве камеры смертников, был восстановлен до первоначального состояния, чтобы посетители могли своими глазами увидеть исторически ценное пространство. Учитывая уникальную историю здания, неудивительно, что до сих пор ходят слухи о призраках, гуляющих по хостелу «Оттава Джэйл». Говорят, что духи бывших заключённых бродят ночью по зданию, хлопают дверьми, появляются у подножия кроватей гостей и разговаривают в залах и комнатах отдыха. До закрытия комплекса он более ста лет служил главным тюремным блоком Оттавы. Здание было построено в 1862 году рядом с окружным судом. Пожалуй, самым известным событием в истории здания является повешение Патрика Дж. Уилана 11 февраля 1869 года. Уилану было предъявлено обвинение в убийстве Томаса Д’Арси МакГи, и он был настолько презираем обществом, что около 5 000 человек пришли лично увидеть его казнь. Судья пообещал Уилану, что того похоронят во владениях его семьи в Монреале, но из-за угрозы общественных беспорядков тело Уилана было тайно захоронено в неизвестном месте на территории тюрьмы. Неизвестное местоположение могилы Уилана где-то на территории хостела «Оттава Джэйл» только усиливает слухи о привидениях. Кроме того, известно, что в тюрьме царили бесчеловечные условия содержания заключённых. Из-за переполненности камер до 150 заключённых делили около 60 крошечных и 30 чуть более крупных камер. Мужчины селились вместе с женщинами и детьми, а хулиганы и пьяницы часто делили камеру с убийцами и психически больными.