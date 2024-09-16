Глава Банка Канады не исключает дальнейшего снижения ставок

На последнем заседании Банк Канады уже снизил ключевую ставку до 4,25%, что стало третьим подряд снижением. Теперь регулятор рассматривает возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если экономические показатели продолжат ухудшаться. Маклем подчеркнул, что центральный банк внимательно следит за ситуацией на рынке труда, где наблюдается рост безработицы. Кроме того, возможное падение цен на нефть может оказать дополнительное давление на канадскую экономику, которая сильно зависит от экспорта энергоресурсов.

Маклем отметил, что Банк Канады готов действовать решительно, если потребуется дополнительное стимулирование экономики. Это может включать в себя более агрессивное снижение ставок на предстоящих заседаниях. Он подчеркнул, что центральный банк будет принимать все необходимые меры для поддержки экономического роста и стабилизации рынка труда.