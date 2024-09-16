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Новости Названы победители кинофестиваля в Торонто
Сегодня открывается престижный киносмотр в Торонто – TIFF – международный кинофестиваль. "Роскино" на нем организует виртуальный стенд при поддержке Министерства культуры РФ.

Названы победители кинофестиваля в Торонто

Виктория Христова Сен 16, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Названы победители кинофестиваля в Торонто отключены 0 Просмотров

15 сентября завершился 49-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF).

Главную награду на этом престижном мероприятии получил фильм «Жизнь Чака», который основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга. Режиссёром фильма выступил Майк Флэнаган, известный своими работами в жанре ужасов и триллеров.

Фильм «Жизнь Чака» рассказывает историю жизни Чака Кранца в обратном порядке: от его старости к молодости. Это необычный подход позволяет зрителям увидеть ключевые моменты жизни главного героя в ретроспективе. В актёрский состав вошли такие известные актёры, как Том Хиддлстон, Марк Хэмилл, Карен Гиллан, Мэттью Лиллард и Кейт Сигел.

Кроме главной награды, на фестивале были отмечены и другие фильмы. Второе место занял фильм «Эмилия Перес» режиссёра Жака Одиара, а третье место досталось фильму «Анориа» режиссёра Шона Бэйкера. Эти фильмы также получили высокие оценки зрителей и критиков.

Фестиваль в Торонто всегда привлекает внимание к новым и интересным работам в мире кино, и этот год не стал исключением.

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