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Новости Вчера у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов
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Вчера у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов

Степан Артемьевский Сен 16, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Вчера у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов отключены 5 Просмотров

Информации о пострадавших нет

Эпицентр находился в 272 километрах к западу-северо-западу от Порт-Макнейла и в 268 километрах от города Принс-Руперт, где проживает около 14,7 тысячи человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло на значительном расстоянии от крупных населенных пунктов, что, вероятно, помогло избежать серьезных разрушений и жертв.

Несмотря на мощные подземные толчки, угроза цунами не была объявлена, что также снижает риск дополнительных последствий.

На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные последствия землетрясения.

 

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