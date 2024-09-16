ИИ может значительно снизить риск неожиданных смертей среди пациентов в больницах

Недавнее исследование, проведенное учеными из Торонто, показало, что системы искусственного интеллекта (ИИ) могут значительно снизить риск неожиданных смертей среди пациентов в больницах.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Торонто, показало, что системы искусственного интеллекта (ИИ) могут значительно снизить риск неожиданных смертей среди пациентов в больницах. Они разработали систему под названием CHARTWatch, которая помогает заранее предупреждать медицинский персонал о возможном ухудшении состояния здоровья пациентов, особенно тех, кто в возрасте от 55 до 80 лет.

В исследовании участовало более 13 тысяч пациентов. Результаты показали, что в группе, где использовалась система CHARTWatch, количество непаллиативных смертей было ниже — 1,6% по сравнению с 2,1% в контрольной группе. Это говорит о том, что система действительно может улучшить качество медицинского обслуживания.

CHARTWatch работает, отправляя в реальном времени оповещения медицинскому персоналу о пациентах с высоким риском ухудшения состояния. Также система ежедневно отправляет электронные письма с информацией о состоянии пациентов, что помогает медсестрам и паллиативной команде лучше заботиться о них. Для таких пациентов была разработана специальная программа ухода с усиленным наблюдением, что помогает обеспечить их безопасность и улучшить лечение.

Доктор Амол Верма, ведущий автор исследования, отметил, что такие системы раннего предупреждения на основе ИИ могут значительно улучшить здоровье пациентов и предотвратить случаи преждевременной смерти.

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