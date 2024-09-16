С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечный понедельник. Утром 19°C, Днём 28°C, Вечером 22°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.

В этот день отмечается память святой Домны Никомидийской. Она жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица. На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти.

16 сентября 1782 года была впервые использована «Большая печать» правительства США – ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном (в 1789 году он станет первым президентом) соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними.

В Москве создан Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова). С первого дня основания Академического Центрального театра кукол при Центральном Доме художественного воспитания детей – 16 сентября 1931 года – его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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