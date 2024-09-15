Владение недвижимостью: хорошее вложение

Восемьдесят четыре процента канадцев в возрасте от 18 до 38 лет, то есть представители молодого поколения и молодые миллениалы, считают, что владение недвижимостью — это хорошее вложение, согласно недавнему опросу Royal LePage, проведенному Hill & Knowlton.

Восемьдесят четыре процента канадцев в возрасте от 18 до 38 лет, то есть представители молодого поколения и молодые миллениалы, считают, что владение недвижимостью — это хорошее вложение, согласно недавнему опросу Royal LePage, проведенному Hill & Knowlton.

Среди респондентов, которые еще не являются владельцами основного жилья, 74% заявили, что владение недвижимостью является приоритетом, даже если достижение этой цели кажется неопределенным для 26% из них или недостижимым для 20%.

Кроме того, респонденты из Квебека наиболее оптимистично настроены относительно своих возможностей в конечном итоге стать владельцами недвижимости, с 64% из них, выражающих этот оптимизм.

Вот основные программы поддержки для первых покупателей жилья в Канаде, изложенные простыми словами: Счет сбережений для первого дома без налогов (FHSA): Эта программа позволяет вам откладывать деньги на покупку первого дома без уплаты налогов на вложенные средства или проценты. Вы можете накопить до $40,000 CAD. Программа поддержки первых покупателей жилья (FTHBI): Правительство помогает снизить ваши ежемесячные выплаты по ипотеке, становясь совладельцем вашего дома. Это уменьшает ваши финансовые нагрузки. План покупки жилья (HBP): Вы можете использовать до $35,000 CAD из вашего пенсионного плана (RRSP) для покупки первого дома без уплаты налогов на снятие средств. Эти деньги нужно вернуть в течение 15 лет. Налоговый кредит для первых покупателей жилья (HBTC): Вы можете получить налоговый кредит в размере $5,000 CAD, чтобы компенсировать некоторые расходы, связанные с покупкой первого дома. Эти программы могут значительно облегчить процесс покупки вашего первого жилья.

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