Монреальское метро

Без чего себя не смыслит каждый второй монреалец, так это без общественного транспорта. Даже если у человека есть собственный автомобиль, некоторые поездки он предпочитает совершать на метро. Порой это быстрее, да и не болит голова о парковке. И сегодня я хочу немного рассказать вам о том, как в нашем городе возникла наша с вами «подземная жизнь».

Первая сеть метро была открыта в Лондоне в 1863 году. Тогда это было что-то очень новое, необычное и весьма привлекательное. Это это было не то метро, которым мы с вами привыкли пользоваться. На самом деле это была сеть паровых поездов, курсирующих в траншеях. Но для начала и это было ноу-хау! И только в 1890-х годах появились первые подземные транспортные сети, работающие на электричестве. В Монреале, надо сказать, еще в 1910 году шла речь о рытье туннелей, чтобы облегчить движение трамваев в центре города. Пробки уже были замечены в нашем городе и сто лет тому назад. Однако экономический кризис 1930-х годов помешал реализации этого интересного проекта. Монреальская Трамвайная Компания возвращается к своей идеи в 1944 году с реальным проектом метро, но Вторая Мировая Война, а также дискуссии, связанные с муниципализацией общественного транспорта, препятствуют его реализации.

В 1953 году новая транспортная комиссия Монреаля, в свою очередь, представила проект метро. Новый, другой, но не менее современный и нужный нашему городу проект. Первый этап проекта предусматривал строительство линии длиной 12,5 км под улицами Сен-Дени, Сен-Жак и Сент-Катрин. Стоимость проекта также была нешуточной по тем временам – 117 миллионов долларов. Не хватало только одобрения данного проекта властями Монреаля, но те проявляя излишнюю осторожность, откладывали проект как говорится, «до лучших времен». Которые все никак не наступали в нашем мегаполисе. Тем временем город Торонто продвигался вперед в своем развитии и индустриализации, и в 1954 году именно там открываются первые станции местного метро. Успех такого предприятия свидетельствовал о том, что городские магистрали не могут решить все проблемы городского движения. Что нужно подземное движение, которое бы решало массу проблем с траффиком и разгрузило бы и без того забитые транспортом дороги. О сэкономленном времени я уже молчу, это по учолчанию ясно. Строительство метрополитена было крайне необходимо в Монреале, но кто мог осмелиться запустить такой мощный проект? Выборы в 1960 году тандема, образованного Жаном Драпо и Люсьеном Сольнье, ознаменовали начало реализации проекта Монреальского метро. Да, именно всем нам известный Жан Драпо сдвинул этот проект с мертвой точки.

Предварительный проект, представленный 20 октября 1961 года, предусматривал три линии: линия Восток-Запад, называемая Первой Зеленой Линией, линия Север-Юг, Называемая Второй Оранжевой Линией и линия под горой, называемая Третьей Линией Монт-Рояль. Позже эта последняя линия будет отклонена в пользу совершенно новой линии ниже реки Святого Лаврентия, Четвертой Желтой Линии, которая будет обслуживать место проведения Всемирной выставки 1967 года. Итак, с маршрутами было все ясно. И 3 ноября 1961 года городской совет города Монреаля проголосовал за выделение 132 миллиона долларов на строительство метро. Наконец-то проект мог стать реальностью, облегчающую жизнь людям! Реализация первоначальной сети была возложена на городские власти и создано специальное Управление по строительству метро, которое возглавлял главный инженер города Люсьен Л’Алье. Одна из станций нашего метрополитена носит его имя.

Вскоре были устанавлены основные принципы, которые сделают метро Монреаля известным. Их три: это первое метро, которое будет ездить только на шинах, в котором полностью подземная сеть и различная архитектурная концепция для каждой станции. Начало чему-то новому, своему, но при этом столь важному было положено и на деле, и в принципах. Первый контракт был заключен в апреле 1962 года, а 23 мая следующего года начались работы на улице Берри, к югу от улицы Жарри. В следующем году стоимость проекта увеличивается до 213 миллионов долларов, в частности, из-за добавления Четвертой Линии. Контракт на производство 369 автомобилей МР-63 был заключен с компанией «Canadian Vickers», которая сдает в эксплуатацию свои первые машины для метрополитена 24 августа 1965 года. В разгар работ на обширной площадке метро работают около 5000 рабочих. Первые 20 станций сети были открыты 14 октября 1966 года в присутствии мэра Жана Драпо и кардинала Поля-Эмиля Леже. То есть, две недели назад нашему родному андеграунду исполнилось ни много-ни мало, а 53 года! Возраст, однако!

В первый уик-энд после запуска метро, его услугами воспользовалось миллион человек. Миллион поверивших людей! Милиион людей, чей маршрут теперь возможно будет лишен пробок или неудобной тряски в автобусах. Миллион, наверняка, счастливых монреальцев! Завершенная весной 1967 года первоначальная сеть метрополитена насчитывала 26 станций, распределенных по трем линиям: Зеленая линия – от Атвотера до Фронтенака; Оранжевая линия – от Анри-Бурасса до вокзала Бонавентюр, и Желтая линия – от Берри-де Монтиньи (ныне Берри-ЮКАМ) до Лонгейя.

В первый год, отмеченный проведением «Expo 67», было зарегистрировано более 130 миллионов поездок, которые привлекли более 50 миллионов посетителей; только станция «Остров Святой Елены» (ныне «Жан Драпо») принимала пассажиропоток до 400 000 человек в день.

Работы по расширению метрополитена начались 14 октября 1971 года, ровно через пять лет после его открытия. Они проводятся транспортным бюро Монреаля и частично финансируются на провинциальном уровне. Зеленая линия должна была быть продлена до улицы Оноре-Богра и парка Ангриньон, а Оранжевая линия – до улицы Салаберри. Новая Пятая линия по замыслу создателей, должна была соединить район Сен-Пьер с Монреалем-Норд. Однако из-за инфляции и задержек с выполнением работ , 430 миллионов долларов, которые были выделены для расширения метрополитена в 1971 году преобразились в полтора миллиарда в 1975 году! Сумма и сегодня немыслимая, а тогда – вообще заоблачная!

В марте 1971 года метро впервые работает всю ночь, когда Монреаль был парализован «бурей века”. На тот момент круглосуточная работа общественного транспорта была большой редкостью. Два крупных пожара, в 1971 году на вокзале Анри-Бураса и в 1974 году между станциями Лорье и Розмонт, привели к улучшению мер безопасности в системе метрополитена. В 1974 году фирма «Bombardier» получает контракт на производство 423 вагонов метро марки MR-73, которые были введены в эксплуатацию в декабре того же года. Зеленая линия была продлена до станции Оноре-Богра в июне 1976 года, а затем до станции Ангриньон в сентябре 1978 года. Оранжевая линия расширяется последовательными промежутками с 1980 по 1986 год, в то время как Синяя линия вступает в действие постепенно, с 1986 по 1988 год. В принципе, это были одни из последних расширений системы метрополитена вплоть до 2007 года, когда в Лавале были открыты три новые станции.

Отмечу также, что Лизетт Рено в 1981 году становится первой женщиной, которая управляет поездом в метро. 11 сентября 1984 года визит Папы Иоанна Павла II принес рекордную загруженность в два миллиона пассажиров в день в метро. Наконец, в 1987 году ожидание пассажиров у турникетов, дабы пробить билет, значительно сократилось. «Ледяной шторм» в 1998 году позволяет еще раз оценить качества полностью подземного метро Монреаля. Тогда оно стало для многих спасением. А уже через два года метро, да и автобусы стали работать практически всю ночь. Сегодня метро работает 18-19 часов в сутки.

18 марта 2002 года начались работы по продлению Оранжевой линии в Лавале. 26 апреля 2007 года были официально открыты новые станции Картье, Де Ла Конкорд и Монморанси. В 2005 году Транспортная КомпанияМонреаля приступила к ремонту 423 автомобилей марки MR-73, которые эксплуатировались с 1974 года и остро нуждались в реновации. В 2007 году STM также открыла свой новый подземный учебный центр по предотвращению пожаров (CFSPI). Первое десятилетие нынешнего века завершается предоставлением концерну «Bombardier-Alstom» контракта на производство 468 автомобилей марки MPM-10. Сейчас они успешно введены в эксплуатацию и очень удобны для пассажиров, особенно для родителей с колясками.

Что касается эмблемы метро, то история здесь такая. 16 января 1963 года руководителям города был представлен символ Монреальского метрополитена. Созданный Жаком Роем, представителем фирмы «Жак Гийон и партнеры», этот простой визуальный образ – стрелка, символизирующая движение, вписанная в круг, символизирующий туннель, теперь является неизменным символом Монреальской подземки. Дизайнеры также хотели использовать только символ, но руководство города настояло добавить к нему слово «Метро по просьбе мэра Жана Драпо. Уж очень гордился тогдашний мэр своим нововведением!

Монреальское метро – настоящая художественная галерея. Десятки стен, витражей и скульптур всех цветов и форм были установлены в большинстве из 68 его станций.

Именно STM несет ответственность за поддержание и демонстрацию этих работ. Очень часто станции Монреальского метро, включая станцию Шамп-Де-Марс, регулярно входят в рейтинг самых красивых станций метро по всему миру. Я бы с этим, безусловно, поспорила. Но рейтинг – есть рейтинг. С момента его строительства в начале 1960-х годов дизайнеры Монреальского метро хотели придать ему уникальный характер, доверив реализацию дизайна станций нескольким архитекторам. Вместо серии идентичных станций, которые знали путешественники в большинстве метро в мире, Монреаль стал первым городом, который украсил станции метро по-разному.

Именно Роберт Лапальме, художник и карикатурист, обеспечивал художественное направление для интеграции произведений искусства на станциях. Тогда он выступал за исключительное использование образных произведений, которые рассказывали бы историю Монреаля.

Таким образом, Монреальский метрополитен по архитектуре своих станций и сотни произведений искусства, расположенных в нем, является важным свидетелем лет зарождения «подземки». Несколько известных квебекских художников приняли участие в создании художественной галереи метро, в том числе Жан-Поль Муссо, Шарль Даудлен, Фредерик Бэк, Жак де Тоннанкур и Пьер Гранш.

Несмотря на все наши недовольства и жалобы, мы продолжаем пользоваться метро. И оно продолжает жить и развиваться. А огрехи есть у всех, нет ничего совершенного в этом мире. А может быть, найдется среди наших соотечественников кто-то, кто кардинально преобразует подземку? Улучшит, усовершенствует, отладит? Кто знает, наша земля издревле была богата на умельцев-Левшей! Будем уповать!

И всем – доброго пути! Без пробок, заторов, поломок! И кто знает, возможно увидимся в метро! До новых встреч!