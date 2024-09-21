Мэр Монреаля Валери Плант отправится в Нью-Йорк на этой неделе для участия в Саммите будущего ООН

На этом заседании члены группы представят итоговый отчет о своей работе, в котором будет рекомендовано предоставить городам формальный и постоянный статус в основных органах ООН.
Плант подчеркнула, что для подготовки к будущему и защиты качества жизни своих жителей города должны иметь поддержку национальных правительств и международных организаций.
Саммит будущего пройдет с воскресенья по понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
В субботу мэр также примет участие в диалоге франкоязычных послов при ООН.
Кроме того, Плант откроет экономическую миссию в сотрудничестве с Finance Montréal, в рамках которой будет представлена делегация из 10 финансовых учреждений и организаций Квебека, приверженных устойчивому финансированию.
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