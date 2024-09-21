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Новости Мэр Монреаля Валери Плант отправится в Нью-Йорк на этой неделе для участия в Саммите будущего ООН

Мэр Монреаля Валери Плант отправится в Нью-Йорк на этой неделе для участия в Саммите будущего ООН

Степан Артемьевский Сен 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мэр Монреаля Валери Плант отправится в Нью-Йорк на этой неделе для участия в Саммите будущего ООН отключены 0 Просмотров

В четверг она приняла участие в заключительном заседании Консультативной группы по местным и региональным органам власти, в которую ее пригласил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в прошлом году.

 

На этом заседании члены группы представят итоговый отчет о своей работе, в котором будет рекомендовано предоставить городам формальный и постоянный статус в основных органах ООН.

Плант подчеркнула, что для подготовки к будущему и защиты качества жизни своих жителей города должны иметь поддержку национальных правительств и международных организаций.

Саммит будущего пройдет с воскресенья по понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В субботу мэр также примет участие в диалоге франкоязычных послов при ООН.

Кроме того, Плант откроет экономическую миссию в сотрудничестве с Finance Montréal, в рамках которой будет представлена делегация из 10 финансовых учреждений и организаций Квебека, приверженных устойчивому финансированию.

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