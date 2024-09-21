В Маленькой Италии возникло недовольство из-за изменения направления движения на улице Сен-Зотик

Некоторые владельцы бизнеса выразили недовольство этим изменением. Со-владелец кафе San Gennaro, Фабрицио Ковоне, заявил, что боится, что это приведет к пробкам и отпугнет клиентов. Он отметил, что его ресторан все еще восстанавливается после пандемии и других трудностей, и опасается, что это изменение может стать последней каплей. Ковоне добавил, что его клиенты будут разочарованы из-за увеличения трафика и уменьшения количества парковочных мест.

Изменение является частью плана района по установке новых велосипедных дорожек и благоустройству улиц, но некоторые люди обеспокоены, что это делается за счет местного бизнеса. Марко Мизериндино, со-владелец ювелирного магазина Bijouterie Italienne, отметил, что этот небольшой участок может существенно повлиять на функционирование Маленькой Италии и поставить район под угрозу.

Мэр района был недоступен для интервью, но его офис сообщил, что район получил много положительных отзывов о изменениях на улице Сен-Зотик, отмечая, что они приведут к улучшению клиентского опыта и увеличению зелени. Тем не менее, почти 1600 человек подписали петицию против этого изменения.

Дорина Туччи, работающая в этом районе, заявила, что это вызовет проблемы с трафиком, затруднит въезд и выезд из Маленькой Италии. Житель улицы Сен-Зотик, Александр Провост, добавил, что никто из его соседей не поддерживает этот проект и задается вопросом, для кого он предназначен.

Район сообщил, что проект стоит $60,000, включая новые дорожные знаки и разметку. При благоприятных погодных условиях велосипедная дорожка должна быть завершена к концу недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.