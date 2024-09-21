Федерация интерпрофессионального здравоохранения Квебека (FIQ) готова к соглашению

Федерация интерпрофессионального здравоохранения Квебека (FIQ) согласилась вынести на голосование своих членов предложение посредника по соглашению. Голосование пройдет 15, 16 и 17 октября.

Это предложение было представлено в воскресенье, спустя более 500 дней после истечения коллективных договоров FIQ 31 марта 2023 года.

Члены FIQ также прекратят свои протестные действия. В понедельник Административный трудовой трибунал приказал им не отказываться от сверхурочной работы, что FIQ просила своих членов делать с четверга.

Причина, по которой голосование назначено на более поздний срок, заключается в том, что FIQ сначала должна проинформировать своих членов о содержании предложения посредника на собраниях и ответить на их вопросы.

Члены FIQ работают в разные смены и в различных учреждениях здравоохранения, реабилитации, долгосрочного ухода и других. Организация должна предоставить всем своим членам необходимую информацию перед принятием решения.

Федеральный совет FIQ собрался в понедельник и вторник, чтобы изучить предложение посредника и решить, что делать дальше.

Таким образом, решение будет зависеть от 80,000 членов, включая медсестер, помощников медсестер, респираторных терапевтов и клинических перфузиологов.

“Это первый случай в истории нашей организации, когда рекомендация была выдана посредником во время переговоров.

Нашим членам предстоит принять решение в этом беспрецедентном контексте для продления их трудового контракта.

Сеть здравоохранения и социальных услуг нуждается в повышенном внимании, и мы всегда будем бороться за улучшение условий труда наших членов и условий ухода за населением. Это первый шаг к сильной публичной сети,” — сказала президент FIQ Жюли Бушар.

Однако ничего не гарантировано: весной этого года члены FIQ уже отклонили принципиальное соглашение с 61% голосов, несмотря на рекомендацию принять его.

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