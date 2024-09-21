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Новости Мужчина, признавший себя виновным в похищении дочери- аутиста, предстал перед судом

Мужчина, признавший себя виновным в похищении дочери- аутиста, предстал перед судом

Степан Артемьевский Сен 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина, признавший себя виновным в похищении дочери- аутиста, предстал перед судом отключены 0 Просмотров

 Прокуратура требует для него 42 месяца тюремного заключения.

Девочка не может быть идентифицирована из-за запрета на публикацию. Согласно совместному заявлению обвинения и защиты, 2021 год был для нее тяжелым. Ей поставили диагноз аутизм, и она жила в группе. В какой-то момент она связалась со своим отцом, который решил забрать ее оттуда с помощью двух родственников.

После того как один из свидетелей увидел репортаж о ее исчезновении на CTV News, он позвонил в полицию и сообщил, что видел девочку в своем доме, что привело к ее спасению. Девочка, чей умственный возраст соответствует восьмилетнему ребенку, позже рассказала следователям, что один из родственников спрятал ее в подполе на несколько часов. Ей также покрасили волосы в красный цвет, чтобы избежать обнаружения. В прошлом году отец признал себя виновным по двум пунктам обвинения, связанным с похищением ребенка.

На слушании по вынесению приговора мать девочки рассказала, как сильно она переживала и не спала, когда ее бывший муж забрал их дочь. Три года спустя она и ее дочь все еще испытывают последствия этого инцидента, который произошел в трудный для них период.

Обвинение в похищении ребенка без ведома другого родителя не столь серьезно, как похищение, и предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы, в отличие от похищения, за которое может быть назначено пожизненное заключение.

Во время эмоционального и напряженного спора, который заставил судью Натали Дюшено попросить его успокоиться, адвокат защиты Уолтер Стерлинг предложил, чтобы его клиент отбывал наказание дома.

Однако прокурор Джессика Дроле настаивает на тюремном сроке в три с половиной года. Она утверждает, что отец дискредитировал себя, отрицая факты дела в социальных сетях. Он оставлял комментарии на странице CTV News, называя факты ложными и угрожая подать в суд на всех причастных.

“Мы видим, что обвиняемый выражает раскаяние. Но его действия говорят об обратном. Он публиковал комментарии в социальных сетях, где обвинял мать и называл все это ложью. Для меня это означает, что он не признает свою вину,” – сказала Дроле.

За пределами зала суда родственник обвиняемого повторил аналогичные утверждения о несправедливом преследовании.

“Я не доверяю прокуратуре. Я думаю, что это мстительная женщина, которая пытается наказать мужчину.”

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