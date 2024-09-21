Мужчина, признавший себя виновным в похищении дочери- аутиста, предстал перед судом

После того как один из свидетелей увидел репортаж о ее исчезновении на CTV News, он позвонил в полицию и сообщил, что видел девочку в своем доме, что привело к ее спасению. Девочка, чей умственный возраст соответствует восьмилетнему ребенку, позже рассказала следователям, что один из родственников спрятал ее в подполе на несколько часов. Ей также покрасили волосы в красный цвет, чтобы избежать обнаружения. В прошлом году отец признал себя виновным по двум пунктам обвинения, связанным с похищением ребенка.

На слушании по вынесению приговора мать девочки рассказала, как сильно она переживала и не спала, когда ее бывший муж забрал их дочь. Три года спустя она и ее дочь все еще испытывают последствия этого инцидента, который произошел в трудный для них период.

Обвинение в похищении ребенка без ведома другого родителя не столь серьезно, как похищение, и предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы, в отличие от похищения, за которое может быть назначено пожизненное заключение.