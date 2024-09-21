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Монреальцы поддерживают семью беженцев, которые столкнулись с депортацией в Мексику

Степан Артемьевский Сен 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреальцы поддерживают семью беженцев, которые столкнулись с депортацией в Мексику отключены 1 Просмотров

 Хосе Зумудио и Норма Кинтана, а также их трое детей, бежали из Мексики в 2018 году и искали убежища в Канаде. Их адвокаты утверждают, что оставаться в Квебеке для них — вопрос жизни и смерти.

 

Адвокат семьи, Стюарт Истванффи, сообщил, что они покинули страну после угроз со стороны одного из мощных мексиканских наркокартелей. “Это одна из самых опасных криминальных организаций в мире, и им угрожали убийством за отказ платить за защиту,” — сказал Истванффи.

Во вторник в федеральном суде Истванффи пытался добиться отсрочки депортации. Семья уже шесть лет живет в Квебеке. Их дело о предоставлении убежища было рассмотрено только в 2021 году, и им было отказано Советом по иммиграции и беженцам. Также им было отказано в оценке риска перед депортацией, которая должна гарантировать, что депортируемые не столкнутся с преследованиями.

Их ситуация вызвала поддержку многих в их сообществе, включая школу их детей. Подруга семьи, Мари-Эв Ранкур, чьи дети учатся в той же школе в районе Ошлага-Мезоннёв, сообщила, что они запустили петицию в конце прошлой недели и собрали более 1300 подписей.

Ранкур беспокоится о том, что произойдет с семьей, если депортация не будет приостановлена. “Дети знают только Квебек. У них здесь друзья, они выучили французский здесь… как общество мы уже много вложили в эту семью,” — сказала она.

Адвокат семьи, Стюарт Истванффи, выразил надежду, что федеральный суд выполнит свою работу и будет уважать Канадскую хартию прав и свобод, а также международные обязательства Канады, и что семья не будет депортирована в эту пятницу.

В то же время, они считают, что их единственная надежда — это вмешательство политиков, и призывают федерального министра иммиграции вмешаться. Офис Марка Миллера, министра иммиграции, сообщил CTV News, что не комментирует отдельные случаи.

“Это вопрос жизни и смерти,” — сказал Истванффи.

Ожидается, что судья вынесет решение позже на этой неделе. Тем временем, семья должна быть депортирована в пятницу.

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