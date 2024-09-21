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Новости SAAQ закрыл один из своих офисов в Монреале
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec.

SAAQ закрыл один из своих офисов в Монреале

Виктория Христова Сен 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи SAAQ закрыл один из своих офисов в Монреале отключены 0 Просмотров

Служба автомобильного страхования Квебека (SAAQ) закрыла свой сервисный центр на бульваре Лежер, 5819, в Монреаль-Норде после подачи жалобы в антикоррупционное управление провинции.

 

Это решение было принято после того, как департамент расследований SAAQ получил сообщения о возможных нарушениях со стороны некоторых сотрудников оператора, управляющего этим центром.

Проведенные проверки подтвердили серьезность этих нарушений, что привело к подаче официальной жалобы в Комиссариат по борьбе с коррупцией (CLCC), который координирует Постоянное антикоррупционное подразделение (UPAC).

В результате утраты доверия к оператору, SAAQ решила немедленно и окончательно прекратить деловые отношения с ним.

Все запланированные встречи в этом офисе будут перенесены на другие даты и в другие сервисные центры.

SAAQ также сообщила, что не будет делать дальнейших комментариев, чтобы не мешать текущим полицейским расследованиям и судебному процессу.

UPAC подтвердила, что жалоба все еще находится на рассмотрении.

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