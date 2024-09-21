Чтиво выходного дня: Джек Лондон: кругосветная регата

23 апреля 1907 года Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско на двухмачтовом судне в плавание вокруг света. В путешествии был собран богатый материал для книг «Путешествие Снарка», «Рассказы южных морей», «Сын Солнца»

23 апреля 1907 года Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско на двухмачтовом судне в плавание вокруг света. В путешествии был собран богатый материал для книг «Путешествие Снарка», «Рассказы южных морей», «Сын Солнца». К сожалению оно было прервано в 1909 году из-за болезни. Это было не первое морское путешествие писателя. Когда Лондону не было и 15 лет, он лелеял мечту стать пиратом. С этой целью он занял у своей кормилицы Дженни денег, на которые купил у пьяного матроса шлюпку. На ней-то будущий писатель и отправился в путь. «Этот парень не протянет и года, – судачили о нем старые моряки. «Сопьется», – вздыхали одни.

«Убьют», – качали головой другие. Однако эти предсказания не сбылись – Джек Лондон стал обожаемым писателем, богатым и знаменитым. В 1907 году писатель предпринимает кругосветное путешествие на построенном по собственным чертежам судне «Снарк», по замыслу Лондона, путешествие должно было продлиться 7 лет, но было прервано в 1909 году из-за болезни писателя. В путешествии был собран богатый материал для книг «Путешествие Снарка», «Рассказы южных морей», «Сын Солнца». К этому времени благодаря высоким гонорарам Лондон становится состоятельным человеком. Его гонорар доходил до 50 тысяч долларов за книгу, что было очень большой суммой. Впрочем, самому

писателю денег постоянно не хватало.

Многогранный талант Лондона принес ему успех и в области сочинения утопических и научно-фантастических рассказов. «Голиаф», «Враг всего мира», «Алая чума», «Когда мир был юн» и другие привлекают оригинальностью стиля, богатством воображения и неожиданными ходами несмотря на определенную схематичность и незавершенность. Развитая интуиция и жизненные наблюдения в стране «желтого дьявола» позволили Лондону предвидеть и ярко изобразить наступление эпохи диктаторов и социальных потрясений, «Железная пята» – становление олигархической диктатуры в США, мировых войн и чудовищных изобретений, угрожающих существованию человечества.

В 1905 году писатель приобрел ранчо в Глен-Эллен, Калифорния, которое неоднократно расширял в последующие годы. Увлекшись сельским хозяйством, Лондон активно внедрял новейшие методы хозяйствования на своей земле, пытаясь создать «идеальную ферму», что в конце концов привело его к многотысячным долгам. Чтобы покрыть долги, писатель был вынужден заниматься литературной поденщиной, писать низкопробные произведения на потребу популярным журналам. В какой-то момент писательский труд даже начал вызывать у Лондона отвращение.

Весной 1914 года по заданию журнала «Кольерс» он отправляется военным корреспондентом в Мексику, где пишет статьи, оправдывающие вмешательство США во внутренние дела других государств, что вызвало бурю негодования товарищей по партии.

В последние годы Лондон переживал творческий кризис, в связи с чем стал злоупотреблять алкоголем. Из-за кризиса писатель даже был вынужден пойти на приобретение сюжета для нового романа. Такой сюжет был продан Лондону начинающим американским писателем Синклером Льюисом. Лондон успел дать будущему роману название «Бюро убийств», однако написать успел совсем немного, так как вскоре скончался.