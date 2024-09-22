«Застойный ” рынок недвижимости в Канаде, рост продаж в Квебеке

По данным канадской жилищной ассоциации ( ACI ) , продажи жилья в стране в августе снизились на 2,1 % в годовом исчислении .

Несмотря на « застойный » рынок по всей стране, в Квебеке ситуация совершенно иная, где продажи выросли на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным ACI, который объединяет более 160 000 брокеров по всей стране, несмотря на снижение в годовом исчислении, продажи жилья на внутреннем рынке в августе выросли на 1,3% по сравнению с июлем. Фактическая средняя цена недвижимости практически не изменилась (+0,1 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 649 100 долларов. Данные ACI были опубликованы после двух последовательных снижений ключевой ставки Банком Канады на 0,25 процентного пункта в июне и июле прошлого года.

Центральный банк продолжил аналогичное снижение в начале месяца, снизив ключевую ставку до 4,25 %. влияние этого последнего снижения можно будет оценить по сентябрьским продажам. « Канадский рынок недвижимости, похоже, по–прежнему находится в состоянии стагнации», – заявил в своем заявлении старший экономист ACI Шон Кэткарт. Он считает, что из — за перспективы дальнейшего снижения процентных ставок до 2025 года, которого в значительной степени ожидают экономисты, « имеет смысл, что потенциальные покупатели жилья продолжат ждать повышения доступности», прежде чем приобретать жилье.

Банк дает аналогичную оценку ситуации. В анализе, опубликованном в понедельник, учреждение считает, что « несмотря на продолжающийся цикл смягчения денежно-кредитной политики, рынок жилья остается вялым и не демонстрирует никаких признаков [значительного] восстановления ». действительно, процентные ставки остаются « глубоко на ограничительной территории», что наносит ущерб рынку жилья. к доступности. Состояние канадской экономики, в которой наблюдается ряд признаков спада, также, как сообщается, способствовало бы беспокойству покупателей. Банк, кстати, отмечает, что количество новых регистраций увеличилось на 1,1% в период с июля по август, что стало седьмым ростом за восемь месяцев.

« Возникает вопрос, Является ли это увеличение результатом финансового давления, с которым сталкиваются некоторые владельцы, желающие продать свою недвижимость, чтобы уменьшить свою задолженность», ситуация, которая, однако, остается незначительной, по словам Дарена Кинга, экономиста Национального банка и автор исследования. Более сильный рынок в Квебеке Рынок недвижимости продемонстрировал большую динамику в Квебеке, чем где-либо еще в стране. Продажи жилья в августе там выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, согласно анализу Национального банка, что на световые годы опережает общенациональное снижение на 2,1%. В месячном исчислении рост продаж в провинции составил 3,4 %, что выше среднего показателя по Канаде на 1,3 %. « Каждый раз, когда [Банк Канады] снижает ставки на четверть процентного пункта, мы как бы возвращаем на рынок часть покупателей», – говорит Жорж Бардаги, брокер по недвижимости, связанный с агентством недвижимости RE/MAX.

По его словам, » после первого снижения процентных ставок не было никакого скачка“, но последующее снижение разогрело рынок. « Мы чувствуем, что происходит изменение крейсерской скорости». По словам Бардаги, некоторые покупатели думают о приобретении недвижимости до дальнейшего снижения ставок, чтобы избежать необходимости играть в игру с завышенными ценами, которые могут становиться все более частыми по мере появления на рынке новых покупателей. « Я ожидаю, что цены продолжат расти [ … ], поскольку у нас недостаточно недвижимости для продажи», чтобы удовлетворить спрос, утверждает он. Мишель Фурнье, брокер, аффилированный с Royal LePage Inter–Québec, отмечает активный рынок недвижимости в столичном регионе.

В частности, она отмечает возврат многочисленных предложений по объектам недвижимости стоимостью менее 400 000 долларов в этом секторе. « Я думаю, что снижение процентных ставок [приведет к тому, что] люди, возможно, смогут позволить себе более дорогое жилье».

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