“Вот это рыба!” Квебекские рыбаки выловили 109-фунтового атлантического палтуса

Всего через несколько дней после начала сезона подледной ловли Матье Обен поймал 109-фунтового атлантического палтуса в регионе Сагеней-Лак-Сен-Жан.

В воскресенье потребовалось четыре часа и помощь двух других мужчин, чтобы выловить крупную рыбу, которая поможет в научных исследованиях о присутствии этого вида во фьорде Сагеней, сообщает Noovo Info.

Рыбаки утомляют рыбу в течение длительного времени, прежде чем наматывать ее.

“Я чувствую себя так, словно участвовал в борцовском поединке. Сегодня утром у меня болели руки и ноги”, – сказал Обен. “Это был действительно тяжелый бой, потому что это очень сильная рыба … Требуется время, чтобы измотать его”.

Впечатляющий улов также вызвал ажиотаж в регионе.

“Это крупная рыба. Очевидно, люди хотят установить рекорд. Похоже, это особый и уникальный промысел”, – сказала Мириам Куломб, биолог из Музея Фьорда.

“Нам было трудно припарковаться, потому что в Музее Фьорда было очень многолюдно”, – добавил Обен.

Депутат парламента Чикутими—Ле-Фьорда Ричард Мартель поздравил двух мужчин в Facebook в понедельник, написав в посте: “Вот это рыба!!! Браво Реми и Матье!”