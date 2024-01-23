“Вот это рыба!” Квебекские рыбаки выловили 109-фунтового атлантического палтуса

В воскресенье потребовалось четыре часа и помощь двух других мужчин, чтобы выловить крупную рыбу, которая поможет в научных исследованиях о присутствии этого вида во фьорде Сагеней, сообщает Noovo Info.
Рыбаки утомляют рыбу в течение длительного времени, прежде чем наматывать ее.
“Я чувствую себя так, словно участвовал в борцовском поединке. Сегодня утром у меня болели руки и ноги”, – сказал Обен. “Это был действительно тяжелый бой, потому что это очень сильная рыба … Требуется время, чтобы измотать его”.
Впечатляющий улов также вызвал ажиотаж в регионе.
“Это крупная рыба. Очевидно, люди хотят установить рекорд. Похоже, это особый и уникальный промысел”, – сказала Мириам Куломб, биолог из Музея Фьорда.
“Нам было трудно припарковаться, потому что в Музее Фьорда было очень многолюдно”, – добавил Обен.
Депутат парламента Чикутими—Ле-Фьорда Ричард Мартель поздравил двух мужчин в Facebook в понедельник, написав в посте: “Вот это рыба!!! Браво Реми и Матье!”