Похудение и инвестиции

Задумывались ли вы, как много людей пытаются инвестировать в недвижимость, но вскоре опускают руки и отступают перед трудностями. Как только выясняется, что за пару недель не разбогатеть, они начинают искать «полезные» советы и «секреты».

Это очень похоже на борьбу с лишним весом — все об этом говорят, многие пытались, но мало кому удалось. Существуют сотни методик и пособий «как стать богатым» и «как сбросить вес». Не удивительно, что авторы и издатели таких методик зарабатывают МИЛЛИОНЫ!

Сбросить вес нелегко, спросите любого, кто пробовал. В то же время это кажется очень простой идеей — надо тратить больше калорий, чем получаете с едой, и ваше тело будет реагировать в соответствии. И это верно для всех! Но несмотря на простоту, реализация этой идеи очень трудна, она предполагает наличие ДИСЦИПЛИНЫ и ПОСТОЯННОЙ работы над собой. Чтобы облегчить задачу, индустрия снижения веса предлагает множество способов. Многие из них работают, если приложить достаточно усилий.

Теперь предположим, что вы не нуждаетесь в этих «методиках», «пособиях» и «волшебных» средствах для похудения. Можно есть меньше и больше двигаться — и возможно вес снизится. Знание о калорийности пищи может, тем не менее, быть полезным, также как и консультация диетолога и советы спортивного инструктора. Это снизит риск вреда вашему здоровью и увеличит шансы на успех.

Те же принципы применимы к инвестициям в недвижимость — вы всегда можете самостоятельно искать выгодные варианты от мотивированных продавцов, и в конце концов найти. Однако базовая информация о ведении переговоров и заполнении документов будет все-таки необходима. Знакомый нотариус, агент по недвижимости или «гуру» могут значительно облегчить вашу задачу. Советы специалистов, участвовавших в сотнях сделок, также позволят вам научиться на успехах и ошибках других. Но все-таки главное в недвижимости, как и в борьбе с лишним весом, не то что вы знаете, а то что вы делаете. Нет смысла ругать диету, если вы ей не следуете.

Другой интересный факт — множество жуликов и мошенников, предлагающих «волшебные таблетки» для похудения без приложения усилий, а также обещающих быстрое приумножение ваших капиталов без вашего участия. Любимое выражение мошенников – «никаких продаж». Это очевидная ложь — никакой бизнес не может быть успешным без продажи конечной продукции пользователям. Продажа пустых обещаний — тоже бизнес, только конечным пользователем являются наивные, верящие в быструю и легкую потерю веса или в быстрое обогащение без затраты усилий. Для них результат часто бывает противоположным ожидаемому!

Так что, если вы уже работаете над собой или инвестируете в недвижимость, прикладывая к этому все свои силы и усердие, совет специалиста, книга или семинар по теме помогут вам добиться большего. Иначе и не стоит тратить время и деньги. В конечном счете ключевым звеном процесса похудения или приумножения капитала являетесь ВЫ!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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