PLQ называет Дениса Кодера “качественным кандидатом” на пост лидера

“Я нисколько не удивлен. Для меня это подтверждение того, что в Квебеке есть качественные люди, которые думают о баллотировании”, – сказал он Канадской прессе накануне предсессионного собрания PLQ в Тетфорд Майнз.
Он называет мнение Кодерра о либеральном руководстве “хорошей новостью”. Две недели назад Денис подтвердил, что он не исключал возможности баллотироваться на высший партийный пост.
Бывший федеральный министр говорит, что примет свое решение после поездки в Компостелу в мае. Тангуэй отмечает, что гонка еще официально не стартовала, и он уверен, что другие кандидаты дадут о себе знать.
“Мы не можем дождаться дебатов”, – сказал он, добавив, что будет сохранять нейтралитет во время гонки.
Есть еще один человек, который публично заявил, что он мог бы быть заинтересован этим постом: Фредерик Бошемен, либеральный член MNA от Marguerite-Bourgeoys.
Недавно Бошемен был восстановлен в Либеральном собрании после того, как был исключен в октябре прошлого года из-за жалоб на психологическое преследование, поданных против него Элиз Мойсан, президентом молодежной комиссии Либеральной партии.
“Я рад видеть, что медиация прошла успешно и что жалобы были отозваны”, – сказал Тангуэй. “Я рад возвращению Фреда Бошемина”.
Однако Тангуэй говорит, что он осторожно относится к условиям восстановления MNA.
“Я собираюсь оставить обсуждения, которые у меня были с Фредом, при себе… Я не собираюсь больше ничего комментировать, потому что ситуация позади”, – сказал он.
Федеральный депутат от либеральной партии Джоэль Лайтбаунд говорит, что он пока не исключает участия в гонке за лидерство.
Тангуэй, а также Монсеф Дерраджи, Марва Ризки и Андре Фортен заявили, что они в этом не заинтересованы.
Следующий лидер либералов будет выбран весной 2025 года.