PLQ называет Дениса Кодера “качественным кандидатом” на пост лидера

Бывший мэр Монреаля Денис Кодер является “качественным кандидатом” на пост лидера Либеральной партии Квебека (PLQ), по словам временного лидера Марка Тангуэя.

“Я нисколько не удивлен. Для меня это подтверждение того, что в Квебеке есть качественные люди, которые думают о баллотировании”, – сказал он Канадской прессе накануне предсессионного собрания PLQ в Тетфорд Майнз.

Он называет мнение Кодерра о либеральном руководстве “хорошей новостью”. Две недели назад Денис подтвердил, что он не исключал возможности баллотироваться на высший партийный пост.

Бывший федеральный министр говорит, что примет свое решение после поездки в Компостелу в мае. Тангуэй отмечает, что гонка еще официально не стартовала, и он уверен, что другие кандидаты дадут о себе знать.

“Мы не можем дождаться дебатов”, – сказал он, добавив, что будет сохранять нейтралитет во время гонки.

Есть еще один человек, который публично заявил, что он мог бы быть заинтересован этим постом: Фредерик Бошемен, либеральный член MNA от Marguerite-Bourgeoys.

Недавно Бошемен был восстановлен в Либеральном собрании после того, как был исключен в октябре прошлого года из-за жалоб на психологическое преследование, поданных против него Элиз Мойсан, президентом молодежной комиссии Либеральной партии.

“Я рад видеть, что медиация прошла успешно и что жалобы были отозваны”, – сказал Тангуэй. “Я рад возвращению Фреда Бошемина”.

Однако Тангуэй говорит, что он осторожно относится к условиям восстановления MNA.

“Я собираюсь оставить обсуждения, которые у меня были с Фредом, при себе… Я не собираюсь больше ничего комментировать, потому что ситуация позади”, – сказал он.

Федеральный депутат от либеральной партии Джоэль Лайтбаунд говорит, что он пока не исключает участия в гонке за лидерство.

Тангуэй, а также Монсеф Дерраджи, Марва Ризки и Андре Фортен заявили, что они в этом не заинтересованы.

Следующий лидер либералов будет выбран весной 2025 года.