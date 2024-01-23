Old Brewery Mission расширяет услуги, кафе будет открыто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Начиная с этой недели кафе Old Brewery Mission будет открыто 24 часа в сутки.

Для бездомных Cafe Mission – это спасательный круг, когда другие приюты переполнены.

“Проблема кафе заключалась в том, что оно было открыто всего 18 часов в сутки, а в сообществе бездомных иногда именно тогда, когда вы закрываетесь, возникает необходимость в заведении”, – сказал Джеймс Хьюз, генеральный директор Old Brewery Mission.

Теперь кафе будет работать круглосуточно. Через пару недель оно также будет работать круглосуточно по выходным. Дополнительные часы работы предоставлены благодаря частному пожертвованию.

“Пятьдесят пять человек постоянно приходят и уходят, почти всегда полно народу в любое время дня и ночи”, – сказал Хьюз.

Доминик Бомбардье, который работает в кафе, говорит, что, по его мнению, круглосуточное обслуживание будет полезно в любое время года, не только зимой, но и во время летней жары.

“Я думаю, это изменит ситуацию в Виль-Мари”, – сказал он. В прошлом году клиенты посетили кафе почти 70 000 раз, а в декабре – более 150 посещений ежедневно.