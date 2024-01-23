Здание Старого Монреаля, в котором при пожаре погибли семь человек, выставлено на продажу

Историческое здание, сгоревшее в Старом Монреале прошлой весной, в результате чего погибли семь человек, находившихся внутри, выставлено на продажу.

“МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ!” – гласит объявление о продаже недвижимости по адресу 224, площадь Ювиль, с запрашиваемой ценой в 2 950 000 долларов.

Продавец говорит, что зданию “нанесен серьезный ущерб в результате пожара, вспыхнувшего 16 марта 2023 года. Требуется очистка участка и реконструкция недвижимости”.

Согласно объявлению, площадь участка составляет 5 158 квадратных футов, и он может использоваться как жилое или коммерческое помещение, или и то, и другое. GST и QST будут добавлены к цене продажи.

Владелец здания, Эмиль Бенамор, приобрел его в 2009 году примерно за 1,6 миллиона долларов.

Бенамор подает в суд на город Монреаль на сумму 7,6 миллиона долларов и утверждает в иске, что городские правила и предписания в отношении объектов культурного наследия сделали невозможным внесение некоторых изменений или ремонт здания. Он также утверждает, что пожарные не задействовали достаточные ресурсы для тушения пожара и не послушали его, когда он сказал им через несколько минут после начала пожара, что внутри, скорее всего, были люди.

Судебный иск Бенамора был подан после того, как семьи некоторых жертв пожара подали свои собственные отдельные иски против него и других обвиняемых.

Полиция Монреаля квалифицировала пожар со смертельным исходом как уголовное деяние. В судебных документах указано лицо, которого полиция подозревает в поджоге, но никаких обвинений предъявлено не было.