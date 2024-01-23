Умер режиссер Норман Джуисон, снявший фильм «Иисус Христос — суперзвезда»

В возрасте 97 лет ушел из жизни известный канадский режиссер и продюсер Норман Джуисон. Его смерть была объявлена биографом Джеффом Сандерсоном, который сообщил, что Джуисон скончался в своем доме в прошлую субботу.

Джуисон снял множество художественных фильмов и был трижды номинирован на премию “Оскар” за лучшую режиссуру фильмов «Душной южной ночью» (1967), «Скрипач на крыше» (1971) и «Власть луны» (1987). Его работы также включают «Цинциннати кид» (1965), «Русские идут! Русские идут!» (1966), «Иисус Христос – суперзвезда» (1973), «Кулак» (1978) и «Правосудие для всех» (1979).

Фильмы Джуисона были номинированы 46 раз на премию “Оскар”, из которых 12 раз ему удалось получить эту престижную награду. Его творческий путь начался в 1962 году с комедии «Сорок фунтов неприятностей», а после успеха «Ребенка из Цинциннати» (1965) и сатиры на холодную войну «Русские идут, русские идут» (1966), он сменил жанр на более сложные проекты.

Одним из самых известных фильмов режиссера стал мюзикл «Иисус Христос – суперзвезда» (1973), основанный на бродвейском мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса.

Джуисон продолжал творческую деятельность до выхода своего последнего фильма в 2003 году. Это был триллер «Приговор» с Майклом Кейном в главной роли, основанный на романе Брайана Мура. Также в 2003 году была опубликована его автобиография под названием «Это ужасное дело пошло мне на пользу».