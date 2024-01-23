В Канаде рассказали о переговорах с Мексикой по поводу беженцев

По сообщению City News, министр иммиграции Канады Марк Миллер рассказал о переговорах с Мексикой по проблеме растущего числа мексиканских граждан, запрашивающих политическое убежище.

Специалисты связывают данный рост с отменой визового режима для мексиканских туристов, и хотя конкретные решения еще не приняты, переговоры продолжаются. Миллер подчеркнул, что Мексика является важным экономическим партнером Канады, и любые возможные меры потребуют дипломатического процесса, который еще не завершен.

Правительство признает присутствие данной проблемы и стремится принять необходимые меры. В 2023 году Совет по иммиграции и беженцам зафиксировал 17 490 заявок от мексиканских граждан, что составляет 19% от общего числа заявок за этот год, в то время как в 2022 году их было 7483 (12%).

Как уже сообщалось, Канада планирует увеличить число принимаемых мигрантов в страну в целях укрепления экономики. Однако, согласно сообщению El Mundo, мексиканские власти предупреждают об увеличивающихся случаях похищения мигрантов при их транзите через города Рейноса и Матаморос в штате Тамаулипас.

Как отмечает Национальный институт миграции Мексики, мигрантов в большинстве случаев похищают группы наркоторговцев, которые занимаются вымогательством денег у их семей.

Представители института сообщили, что точное количество похищенных мигрантов в Тамаулипасе в 2023 году еще неизвестно, но за прошлый год были спасены 150 мигрантов и найдено тело 61 мигранта.

Тамаулипас является одним из самых опасных для мексиканских мигрантов штатов, поскольку власть над его территорией контролируют преступные группы и наркокартели, вступающие в схватки друг с другом.