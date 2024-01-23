Концепт Infiniti Vision Qe представят публично на автосалоне в Канаде

Планы компании Infiniti представить концепт автомобиля Vision QE публично на автосалоне в Канаде уже стали известны.

Планы компании Infiniti представить концепт автомобиля Vision QE публично на автосалоне в Канаде уже стали известны.

Прошлой осенью был показан этот концепт впервые, а теперь решено провести официальную презентацию на автосалоне в Торонто в 2024 году. Vision QE – это первый электромобиль от бренда Infiniti.

Можно ожидать, что подробности о новинке будут раскрыты в рамках презентации. Однако в последних сообщениях говорится о том, что выпуск серийной версии автомобиля Vision QE был отложен, и запуск его в производство планируется только в апреле 2027 года.

Несмотря на это, концепт Vision QE уже сегодня представляет собой многообещающий образец автомобиля будущего с элегантным дизайном. Бренд Infiniti пока не разглашает много деталей, но уже известно, что у данного фастбека будет угловатая передняя часть с подсветкой, напоминающей «цифровую клавишу пианино».

Далее следуют гармоничные изгибы и плавные поверхности. Автомобиль также будет обладать стильным лобовым стеклом, перетекающим в пологую крышу. Дополнят образ тонкие задние фары и колеса, вдохновленные туго намотанной катушкой электродвигателя.

Кроме Vision QE, на канадском автосалоне будет представлен также концепт автомобиля QX Monograph. Это обновленная версия внедорожника QX80, который в скором времени будет представлен как модель 2025 года.

Ранние утечки фотографий этой модели показывают, что серийная версия будет верна концепту и будет иметь смелый дизайн с гладкими линиями и скрытыми дверными ручками. Ожидается, что интерьер автомобиля будет значительно улучшен, а также будет установлен новый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и мощностью около 450 лошадиных сил.