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Новости Канада снизила экспорт многих основных сельхозкультур
Фото: https://apkgor.com/

Канада снизила экспорт многих основных сельхозкультур

Виктория Христова Янв 23, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 34 Просмотров

Канада сократила поставки основных сельхозкультур на экспорт. Согласно данным The Canadian Grain Commission (CGC), начиная с сельскохозяйственного года 2023-24, Канада значительно снизила поставки нескольких видов зерновых и масличных культур за рубеж.

Наиболее заметное сокращение экспорта произошло в группе зерновых культур. Продажи ячменя снизились на 44%, достигнув 900 тысяч тонн. Поставки дурума (твёрдых сортов пшеницы) сократились на 38% до 1,4 миллиона тонн.

Снижение поставок кукурузы составило 9%, достигнув полумиллиона тонн. Однако общий объем отгрузок основной зерновой культуры остался на 1% меньше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году 2022-23, и составил 11,2 миллиона тонн.

Возможными причинами сокращения экспорта являются неблагоприятные агроклиматические условия, которые привели к сокращению урожая, а также снижению спроса в пользу других стран, включая Россию. Одновременно с этим, экспорт других сортов пшеницы увеличился на 8% до 390 тысяч тонн, а экспорт овса вырос на 14% до 800 тысяч тонн.

Что касается масличных культур, снижение поставок затронуло две из них – канолу (канадскую разновидность рапса) и сою. В случае канолы, объем поставок снизился на треть до 2,7 миллиона тонн, а для сои это снижение составило всего лишь 1%, достигнув 2,8 миллиона тонн.

Погодные условия снова стали причиной сокращения поставок, и хотя влияние других стран играет меньшую роль, Канада все же является одним из крупнейших производителей и экспортёров этих культур.

Напомним, что сельскохозяйственный год не соответствует календарному. Начало этого года зависит от периода сева различных сельхозкультур в разных странах и выбирается в соответствии с климатическими условиями.

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