Канада снизила экспорт многих основных сельхозкультур

Канада сократила поставки основных сельхозкультур на экспорт. Согласно данным The Canadian Grain Commission (CGC), начиная с сельскохозяйственного года 2023-24, Канада значительно снизила поставки нескольких видов зерновых и масличных культур за рубеж.

Наиболее заметное сокращение экспорта произошло в группе зерновых культур. Продажи ячменя снизились на 44%, достигнув 900 тысяч тонн. Поставки дурума (твёрдых сортов пшеницы) сократились на 38% до 1,4 миллиона тонн.

Снижение поставок кукурузы составило 9%, достигнув полумиллиона тонн. Однако общий объем отгрузок основной зерновой культуры остался на 1% меньше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году 2022-23, и составил 11,2 миллиона тонн.

Возможными причинами сокращения экспорта являются неблагоприятные агроклиматические условия, которые привели к сокращению урожая, а также снижению спроса в пользу других стран, включая Россию. Одновременно с этим, экспорт других сортов пшеницы увеличился на 8% до 390 тысяч тонн, а экспорт овса вырос на 14% до 800 тысяч тонн.

Что касается масличных культур, снижение поставок затронуло две из них – канолу (канадскую разновидность рапса) и сою. В случае канолы, объем поставок снизился на треть до 2,7 миллиона тонн, а для сои это снижение составило всего лишь 1%, достигнув 2,8 миллиона тонн.

Погодные условия снова стали причиной сокращения поставок, и хотя влияние других стран играет меньшую роль, Канада все же является одним из крупнейших производителей и экспортёров этих культур.

Напомним, что сельскохозяйственный год не соответствует календарному. Начало этого года зависит от периода сева различных сельхозкультур в разных странах и выбирается в соответствии с климатическими условиями.