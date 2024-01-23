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Южная Корея и США обсудили сближение в сфере техобслуживания вооружений США

Виктория Христова Янв 23, 2024 В Мире, Новости Оставить комментарий 38 Просмотров

Южная Корея и США договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области технического обслуживания американского вооружения.

 

Обе стороны считают необходимым увеличить участие южнокорейских компаний в обслуживании военной техники США в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

В ходе встречи в рамках семинара, организованного Пентагоном на Гавайях, глава бюро управления логистикой Министерства обороны Южной Кореи Ли Гап Су и помощник министра обороны США по вопросам устойчивого развития Кристофер Дж. Лоуман обсудили возможности расширения сотрудничества.

Обе стороны обратили внимание на изменения в обстановке безопасности, нестабильность в цепочке поставок и увеличение региональных конфликтов.

Представители министерства заявили, что на семинаре были представлены проекты обслуживания, ремонта и капитального ремонта вооружения с участием южнокорейских компаний, включая Korean Air, Sunjin Entech, LIG Nex1 и Hanhwa.

Это открывает новые возможности для их участия в программе обслуживания в регионе. В семинаре приняли участие представители оборонных ведомств 15 стран, включая Австралию, Японию, Великобританию, Германию, Францию и Канаду.

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