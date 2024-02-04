Канадское правительство отказывается публиковать архивные документы о нацистских преступниках, прибывших в страну после окончания фашистского режима в Германии, сообщает издание The Globe and Mail. Основными аргументами властей являются вопросы конфиденциальности и национальной безопасности.

В 1986 году комиссия по расследованию военных преступлений под председательством судьи Жюля Дешена составила отчет о результатах своего расследования по военным преступникам периода Холокоста, проживавшим в Канаде. В этом отчете была приложена экспертная оценка, написанная ученым Альти Родалом, которую судья Дешен считал стоящей “широкого распространения”.

Однако уже прошло 38 лет, но до сих пор нам не предоставлена возможность ознакомиться с оценкой Родал и полной версией отчета Дешена. Множество канадских документов, связанных с преступлениями времен Холокоста и их исследованиями, до сих пор остаются недоступными.

В апреле этого года Дэвид Матас, старший советник еврейской правозащитной организации “Бнай Брит Канада”, выступил на заседании комитета по доступу к информации, конфиденциальности и этике, посвященном записям и документам, связанным с эпохой Холокоста. В ходе разговора с Матасом член парламента Лиза Хепфнер отметила, что, по ее мнению, в Соединенных Штатах система более открыта, и спросила, что там делается “по-другому”.

На заседании комитета Матас пояснил важный факт: в 1998 году в США Конгресс принял закон о раскрытии военных преступлений нацистов. В рамках этого закона семь агентств обнародовали за восемь лет 8 миллионов страниц материалов, полученных от разведывательных агентств.

Исследователи, заинтересованные в получении доступа к записям о потенциальных военных преступниках, прибывших в Канаду, часто сталкиваются с молчанием, затруднениями и множеством вводящих в заблуждение указаний от канадских библиотек, архивов, полиции и министерства юстиции. Будь то поиск иммиграционных записей или материалов последующих расследований, канадские власти активно прикрываются аргументами о конфиденциальности и национальной безопасности.

В ответ на возникший скандал вокруг Ярослава Хунки федеральное правительство немного поиграло с идеей обнародования новых материалов. В октябре премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что высокопоставленные государственные служащие тщательно рассматривают этот вопрос, включая проверку материалов в архивах, и позже выступят с рекомендациями.