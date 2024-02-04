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Новости Найдено тело на заднем дворе детского сада в центре Монреаля
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Найдено тело на заднем дворе детского сада в центре Монреаля

Виктория Христова Фев 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 42 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как тело мужчины было обнаружено в центре города в пятницу утром на заднем дворе детского сада.

 

Жертве было 32 года, и он был бездомной. Согласно SPVM, его смерть считается “подозрительной”. Сотрудник детского сада позвонил в 911 в 8:10 утра, чтобы сообщить об обнаружении тела мужчины возле приюта миссии Святого Михаила на Стэнли-стрит.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили тело мужчины, смерть которого была констатирована на месте”, – сказала представитель SPVM Сабрина Готье.

Тодд Адмонд – парикмахер в Миссии Святого Михаила, которая недавно открылась в подвале церкви, где работает детский сад. Он сказал, что жертва была одной из его клиенток.

“Да, это шок”, – сказал он. “Это такая потеря”. “Что касается его имени, я понятия не имею, потому что так много людей проходят через меня, чтобы подстричься”, – продолжил он. “Они приходят и уходят”.

Директор детского сада рассказала, что это открытие является последним и самым шокирующим в серии растущих инцидентов с момента открытия приюта.

Она сказала, что ее сотрудники должны постоянно проверять задний двор и подъезды на предмет наличия наркотических принадлежностей, пивных банок и другого мусора. Однажды сотрудники обнаружили человека, спящего в одном из своих сараев.

Сэм Уоттс, генеральный директор информационно-пропагандистской организации Welcome Hall Mission, сказал, что, хотя смерть мужчины трагична, обстоятельства являются сбоем системы. “Даже одна смерть на улице – это слишком много. Более того, мне неприятно видеть ситуации, когда бездомные ночуют в непосредственной близости от чего-то вроде детского центра.”

 

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