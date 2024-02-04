Водитель снегохода погиб в аварии на озере Сен-Жан

Снегоход разбился незадолго до 4 часов утра на трассе 383.
“Согласно предварительной информации, мужчину выбросило из снегохода на повороте, прежде чем он врезался в дерево”, – пояснил представитель Surete du Quebec (SQ) сержант Стефан Трамбле.
“О нем позаботились бригады скорой помощи и доставили в больницу в критическом состоянии, где, к сожалению, он скончался”, – сказал представитель SQ.
Пострадавший – мужчина лет 30 из Алмы. Его личность была установлена не сразу.
“Есть все основания полагать, что скорость могла сыграть определенную роль в этом столкновении”, – сказал сержант Трамбле.
На место происшествия был вызван патрульный офицер, специализирующийся на расследовании столкновений.
Расследование SQ продолжается.