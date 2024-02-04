Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Водитель снегохода погиб в аварии на озере Сен-Жан
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Водитель снегохода погиб в аварии на озере Сен-Жан

Виктория Христова Фев 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 28 Просмотров

В субботу в результате аварии снегохода на станции Эбертвиль в регионе Сагеней-Лак-Сен-Жан в Квебеке погиб мужчина.

Снегоход разбился незадолго до 4 часов утра на трассе 383.

“Согласно предварительной информации, мужчину выбросило из снегохода на повороте, прежде чем он врезался в дерево”, – пояснил представитель Surete du Quebec (SQ) сержант Стефан Трамбле.

“О нем позаботились бригады скорой помощи и доставили в больницу в критическом состоянии, где, к сожалению, он скончался”, – сказал представитель SQ.

Пострадавший – мужчина лет 30 из Алмы. Его личность была установлена не сразу.

“Есть все основания полагать, что скорость могла сыграть определенную роль в этом столкновении”, – сказал сержант Трамбле.

На место происшествия был вызван патрульный офицер, специализирующийся на расследовании столкновений.

Расследование SQ продолжается.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*